Регулярні ракетні атаки: скільки разів Росія зможе незабаром вдарити по Україні

Наближення зимових свят розв'язало Росії руки.

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Скільки разів Росія зможе незабаром вдарити по Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, Об'єднане командування ЗСУ

Запаси ракет і безпілотників у Росії не дозволять їй наносити масовані ракетні удари регулярно. Вся справа в тому, що цьому завадять темпи виробництва в РФ. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

При цьому, у окупантів залишається перевага атакувати Україну ударними дронами "Шахед".

За словами представника ГУР Міноборони України Вадима Скібіцького, на які спираються в ISW, в жовтні 2024 року росіяни виробили 115 високоточних ракет дальньої дії.

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Зокрема, було виготовлено 30 крилатих ракет "Іскандер-М", 12 крилатих ракет "Іскандер-до", 20 "калібрів", 40 ракет Х-101, 9 ракет Х-32 і 4 "Кинджала".

Як наслідок, у листопаді 2023 року Росія мала в резерві близько 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет.

"Хоча українські офіційні особи нещодавно заявили, що російські збройні сили частково відновили власні запаси крилатих ракет, заяви Скібіцького щодо останніх загальних російських ракетних резервів і місячних темпів виробництва свідчать про те, що російська армія не в змозі витримати повторні великомасштабні ракетні удари, на кшталт атаки 29 грудня. Зокрема, під час масштабного удару, агресор випустив по Україні п'ять ракет "Кинджал" - саме стільки систем цього типу РФ виробляє щомісяця", - йдеться в повідомленні.

При цьому, до вересня 2025 року росіяни планують виробити шість тисяч дронів, що дозволить їм більш часто завдавати ударів "Шахедами", а не ракетами.

Атака на Україну

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час масованої ракетної атаки вранці 29 грудня Росія випустила по Україні приблизно 110 ракет, більша частина з них збита.

До того ж, в ніч на 29 грудня російські війська влаштували масштабний удар по Україні з повітря. Всього було випущено 36 дронів "Шахед" і 122 ракети повітряного базування. Як йдеться в матеріалі видання "Економічна правда", ця атака коштувала Російській Федерації 1,273 млрд дол.

Також голова об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що вночі 30 грудня окупанти атакували українські міста, застосувавши ударні дрони.

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