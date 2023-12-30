'Росія атакувала 4 години': у ЗСУ розкрили деталі нічної атаки на півдні

Атака була більше сконцентрована на самій Херсонщині, на прифронтовій території.

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Наслідки нічної атаки / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, pexels

Очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що сьогодні вночі окупанти атакували українські міста, застосувавши ударні дрони.

"Вночі ворог застосував ударні безпілотники, була повітряна атака. Вона була більше сконцентрована на самій Херсонщині, на прифронтовій території. Там не вдалося уникнути влучань, бо дуже рясно ворог сипав баражуючими снарядами. Але влучання переважно прийшлися по тих населених пунктах, де вже майже все зруйновано. Ворог просто продовжує терор. Також є влучання в самому Херсоні - це адмінбудівля одного з підприємств і декілька автівок. На щастя, інформації про постраждалих людей немає. Сили оборони змогли збити ударні безпілотники типу "Шахед" - один на Миколаївщини і два - на Херсонщині. Робота тривала майже чотири години, ворог намагався обійти системи захисту і протиповітряної оборони", - сказала вона в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Робота ППО

Система ППО знищила 5 ударних БПЛА. У ніч на 30 грудня 2023 року російські окупанти атакували десятьма БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда, що в Криму.

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"П’ять безпілотників збито протиповітряною обороною в межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей. Основний удар - прифронтова зона Херсонщини", - зазначили в Страткомі ЗСУ.

Нагадаємо, що у Міноборони попередили про загрозу нових ударів. З великою часткою ймовірності ракетні атаки на Україну можуть повторитися, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Росія завдала удар по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві. Окупанти атакували міста України балістикою, крилатими ракетами і С-300, дронами і ракетами Х-22, Х-32, Х-101/Х-505.

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