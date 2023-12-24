Уламок російського безпілотника потрапив у Києві в будинок відомої актриси

Відома українська актриса Ольга Атанасова показала, як уламки російського дрона під час обстрілу 21 грудня потрапили в її будинок.

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Ольга Атанасова живе в тому ж будинку. що і телеведучий Андрій Ковальський / колаж Главред, фото Instagram

Українська актриса серіалів і кіно Ольга Атанасова розповіла, що 21 грудня під час обстрілу Києва російськими окупантами уламки російського дрона потрапили в її будинок. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Як з'ясувалося, Атанасова проживає в тому ж будинку в Солом'янському районі Києва, що і ведучий "Єдиного телемарафону" Андрій Ковальський. Через уламки дронів квартира ведучого виявилася зруйнована повністю. Житло Атанасової, на щастя, розташоване кількома поверхами нижче.

Як розповіла Атанасова, яка разом з дочкою повернулася з Німеччини в Україну, вона жодного разу не пошкодувала про повернення і знову їхати за кордон не збирається.

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"Gornsdorf дуже багато мені дав. Думка. Друзі. Незвичайна для мене життя. Але жодного разу я не пошкодувала. За всіх обставин. Моє місце тут. Моя робота тут. Я щаслива тут навіть при таких незвичайних обставинах", – написала актриса.

Нагадаємо, 22 грудня РФ атакувала дронами Київ. У кількох районах столиці уламки впали на житлові будинки. Виникла пожежа, є постраждалі. У ДСНС розповіли про наслідки ворожої атаки на столицю.

Також Росія масовано атакувала південь України 22 грудня вранці. В Одеській області пріоритетом загарбників традиційно була припортова інфраструктура.

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