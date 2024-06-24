"Сподівання РФ марні, а КНР на роздоріжжі": китайський "саміт миру" вдарить по Пекіну – генерал

Китай зараз опинився на роздоріжжі, адже якщо Пекін напряму стане на бік Росії, він вже не зможе бути посередником у багатьох справах на міжнародній арені.

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Китайський "саміт миру" вдарить по Пекіну, вважає Ягун/ колаж: Главред, фото: Facebook Ягун, depositphotos.com/ua

Країна-агресорка Росія може просувати "мирну ініціативу" російського диктатора Володимира Путіна спільно з Китаєм. КНР і РФ можуть створити свій альтернативний "саміт миру" з метою просування російського порядку денного завершення війни. Але сподівання Росії на дипломатичному полі марні.

Більше того – російський "саміт миру" може вдарити по самому Китаю, тому КРН зараз опинилася на роздоріжжі. Таку думку висловив генерал-майор запасу, колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун в інтерв'ю Главреду.

"Такий захід може відбутися. У Китаї вже казали, що 26 країн підтримують його так званий мирний план, от їхніх представників і можуть зібрати", – зазначив генерал-майор запасу.

Проте, за його словами, сподівання Росії на дипломатичному полі марні, подібні кроки не виглядають перспективно.

"Пекін звинувачував Україну і Захід, що Саміт миру проводився без Росії. От нехай вони спробують провести саміт без України. Що вони зроблять, більше країн зберуть? Зададуть якісь конкретні напрямки? Жодна з ухвалених у Швейцарії позицій не протирічить Статуту ООН. Все у межах правил організації. А що ухвалять на саміті Китаю і Росії? Пропозицію визнати право сильного на окупацію територій? Тоді нехай Китай згодом не ображається на те, що хтось зазіхатиме на його територіальну цілісність, до якої він відносить і Тайвань. Я дуже хотів би подивитися на той саміт і країни, які на нього зберуть", – сказав Ягун.

Китай опинився на роздоріжжі

За словами Ягуна, проблема Китаю полягає у тому, що наразі він опинився на роздоріжжі. Адже якщо Пекін напряму стане на бік Росії, він вже не зможе бути посередником у багатьох справах, в тому числі і на Близькому Сході, де Пекін хотів стати глобальним гравцем.

"Китайцям скажуть: ваша позиція вже не є нейтральною. І ті країни, які відмовилися приїхати на Саміт миру, проігнорували подію чи стали нейтральними, опинилися в дуже цікавій ситуації. І тоді, якщо відбудеться такий саміт, нехай Китай не розчаровується у тому, що в нього не вийшло розвинути відносини з Європою. До речі, вже саме Європа, а не Штати, дуже критично налаштована щодо Китаю. Вже є відчуття, що КНР не вдається побудувати відносини з Брюсселем", – зазначив генерал-майор у відставці.

Він наголосив, що Путін сподівався на політичні успіхи в Європі, але вибори до Європарламенту стали одним із перших дзвіночків того, що 2024-й стане роком його марних сподівань.

"Так, сили правого та лівого спектрів мали певні успіхи, утім, центристські партії утримали свою перевагу. Ба більше, правий центр змінює свої погляди, і вони вже зовсім не такі, якими їх волів би бачити Путін", – додав Ягун.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів, що загрожує Китаю, якщо він надасть пряму військову підтримку Росії:

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Китай може організувати "саміт миру" – що відомо

Нагадаємо, Китай відмовився від участі в саміті миру у Швейцарії 15-16 червня, який організувала Україна. Пекін відхилив запрошення, оскільки не були виконані умови для участі в саміті. Зокрема, Китай хотів, щоб на саміті була присутня і Росія.

Китай ще до Саміту миру почав просувати свій так званий мирний план серед країн незахідного світу. Зокрема, китайський спецпредставник Лі Хуей відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати. За інформацією журналістів, китайці стверджували, що Саміт миру нібито може продовжити війну.

Україна може взяти участь у саміті миру Китаю, але за однієї умови, сказала посол Києва в Сінгапурі Катерина Зеленко. Зокрема, це можливо, якщо Пекін проведе конференцію на основі Статуту Організації об'єднаних націй.

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