Ребус для Трампа та тисячі людей в полоні: головне із інтерв'ю Зеленського

Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість в тому, що у президента Дональда Трампа є тактика і стратегія для завершення війни.

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Головне із інтерв'ю Зеленського / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Коротко:

Як Трамп може закінчити війну

Чи можлива демобілізація під час війни

Чому Україна віддала ядерну зброю

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для видання Il Foglio, у якому поділився своїм баченням закінчення війни, розповів про виклики, які стоять перед Україною, та окреслив роль міжнародних партнерів у боротьбі з російською агресією.

Ребус для Трампа

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що новообраний президент США Дональд Трамп має можливість завершити війну в Україні. Зеленський нагадав, що у 2014 році, коли почалася російська агресія, Захід, зокрема Європа і США, не відреагували належним чином.

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За словами Зеленського, війна в Україні є своєрідним "ребусом", який Трампу доведеться розв'язати. Він наголосив, що якщо Трампу вдасться досягти миру, це стане його великою перемогою. Президент додав, що Трамп має силу і вплив на світовій арені, що дає йому змогу домінувати в цьому питанні, однак успіх можливий лише за співпраці з Україною.

"Чому я кажу "ребус"? Тому що починаючи з 14-го року була повільна окупація частин наших територій. Ще до Трампа – при Обамі це було. І при відповідних обставинах руські окупували наші частини. Коли окупували Крим, наприклад, ми не воювали з ними - ніхто не давав ніяких наказів. Були окремі наші сміливі військові, які без будь-яких наказів зустрічали ворога так, як було потрібно зустрічати. Але не було жодної війни, жодного серйозного бою. Тобто ця територія якимось чином була окупована", - розповів глава держави.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Зеленський також зазначив, що Трамп повернувся на посаду з важким "рюкзаком історії", але це дає йому можливість продовжити політику санкцій проти Росії. Президент підкреслив, що світ доклав значних зусиль для впливу на російську економіку, зокрема через обмеження постачання технологій і компонентів для військової техніки, ракет та артилерії.

"Я б дуже хотів, щоб він посилив ці санкції. Мені здається, він так і буде робити. Я хотів би, щоб ми всі працювали як союзники. І не тільки санкції – це стосується і допомоги. Я вважаю, що він може її збільшити. Вона може бути різна: це зброя, технології, санкції, політичний вплив", - додав президент України.

Тактика Трампа

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що у Дональда Трампа є чітка стратегія щодо завершення війни Росії проти України.

За словами Зеленського, у заявах Трампа відчувається "сила і чіткість", оскільки він одразу висловлює своє прагнення закінчити війну, уникаючи неоднозначності.

"Він [Дональд Трамп – ред.] каже, що дійсно хоче закінчити війну. Поки що ми не знаємо всіх деталей і я думаю, що й сам президент Трамп не знає всіх деталей. Все залежить від того, який справедливий мир можемо ми отримати й чи хоче Путін в принципі закінчення війни. На мою думку, не хоче", — зазначив Зеленський.

Головні передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Президент підкреслив, що Трамп розуміє складність ситуації і прямо заявляє про необхідність завершити конфлікт, щоб уникнути подальшого погіршення.

"І він каже гірше з посилом в російський бік. Мені здається, це така тактика, яка на сьогодні мені імпонує", — додав президент.

Будапештський меморандум

Зеленський також торкнувся теми Будапештського меморандуму, зазначивши, що Україна не повинна була віддавати ядерну зброю без отримання реальних гарантій безпеки.

"Моя позиція, напевно, вона відрізняється від лояльності до деяких кроків. Я вважаю, що так не можна було чинити ні з Україною, ні з Європою", - сказав президент.

Він наголосив, що такою гарантією могла бути лише участь у НАТО, і це залишається актуальним сьогодні.

"Америка на той час і Росія об'єднані (в прагнення забрати ядерну зброю в України - ред.) і примусили Україну віддавати ядерну зброю. То я вважаю, що це було як мінімум небезпечно поміняти (ядерну зброю - ред.) ні на що", - наголосив він.

Обмін ядерної зброї на обіцянки без конкретних безпекових механізмів він назвав нелогічним і безвідповідальним рішенням, яке в результаті призвело до війни на українській території.

"На нас тоді впливали, на Україну впливали більші країни, більші економіки. Їм було непросто відмовити. Але треба вміти відмовляти, до речі, особливо, якщо ти знаходишся на такій посаді як президент тієї чи іншої країни", - резюмував Зеленський.

Переговори Байдена і Путіна в Женеві

Президент України Володимир Зеленський висловився про зустріч Джо Байдена та кремлівського диктатора Володимира Путіна, яка відбулася 16 червня 2021 року в Женеві, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За словами Зеленського, цей саміт став підсумком напруженого періоду заочного спілкування між сторонами, але досі залишається невідомим, про що саме домовлялися лідери у Швейцарії.

"Ми досі не знаємо, про що Путін і Байден домовлялися у Швейцарії... Далі ви все це знаєте, всі ці деталі. Я думаю, вам вони в більшості своїй відомі, тому що я думаю, що всіх деталей навіть ми не знаємо – ми передбачаємо", – сказав Зеленський.

Він додав, що історія зрештою розставить усі крапки над "і".

"Мені до сих пір дуже цікаво, про що Путін і Байден домовлялись в Швейцарії. Я б хотів би знати, якщо чесно. Історія нам обов'язково це розкаже", – додав президент України.

Про демобілізацію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час повномасштабного вторгнення демобілізація військових, які захищають країну на фронті, є неможливою.

Він зазначив, що військовослужбовці мають право на ротації та відпустки, хоча цього, безумовно, недостатньо. За його словами, необхідно працювати над покращенням цих умов. Разом із тим, питання про повернення додому без подальшого повернення на фронт нині законодавством не передбачене.

"І в цьому, на жаль, виклик цієї війни. І чому її треба максимально пришвидшити, щоб її закінчити. Примусити Росію закінчити цю війну. Ми сьогодні захищаємось.Якщо завтра половина нашої армії просто піде додому – тоді треба було здаватися першого ж дня", – каже глава держави.

Президент підкреслив, що запроваджений воєнний стан вимагає мобілізації як людей, так і всіх ресурсів країни. Зеленський зауважив, що у разі демобілізації навіть половини української армії Росія отримає шанс на перемогу.

"Якщо завтра половина армії повернеться додому, то Путін нас вб'є всіх. Всіх, хто не зможе втекти за кордон. Вони нас вб'ють. Там, де хтось чинить спротив, вони все руйнують, а людей вбивають", – підсумував президент.

Ставлення до мобілізації

Президент України Володимир Зеленський визнав, що на початку повномасштабного вторгнення Росії українці ставилися до мобілізації інакше. Він зауважив, що "кожен захищає Україну так, як може".

За його словами, на початку війни ситуація була критичною: значна частина територій опинилася під окупацією, а Київ перебував під загрозою захоплення. Президент підкреслив, що в разі втрати столиці Україна зазнала б поразки.

"Усі люди об'єдналися в цей момент. Усі, хто вмів воювати, хто не вмів стріляти, хто тримав зброю і ніколи не тримав... Я вдячний нашому народові за все це. За те, що вони такі – люди такі. Це найважливіше", – сказав Зеленський.

Що передбачає закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

У той час люди зіткнулися з надзвичайним ризиком – втратити не лише свої домівки, а й сім’ї, рідних, незалежність та національні символи. Саме це стало пріоритетом для кожного, викликаючи рішучість захищати Батьківщину негайно. Однак, як зазначив Зеленський, тривала війна втомлює навіть найсильніших.

"І тут я не порівнюю: хтось патріот, хтось не патріот. Усі захищають як можуть. І я точно не бог, щоб судити, хто як до цього ставиться. І не хочу", – додав президент.

Президент наголосив, що питання мобілізації має базуватися на суворому дотриманні законодавства. Він також визнав, що нинішніх ротацій і відпусток для військових недостатньо для відпочинку, але демобілізація в умовах такої війни залишається надзвичайно складним процесом.

Допомога від Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала військової допомоги від Ізраїлю, який прагнув зберігати баланс між РФ та Україною, проте зараз позиція Ізраїлю може змінюватися. При цьому він підкреслив, що остаточну відповідь на це питання варто отримати від ізраїльської сторони.

"Так, я запитував у Ізраїлю, всіх керівників, щоб допомогли мені з військовою допомогою. Вони не допомогли. Вони сказали ні. Вони хотіли бути в балансі з Росією, з нами, між нами. Але я думаю, що зараз вони почали змінювати позицію", - сказав Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Зеленський зазначив, що гарантії безпеки, подібні до тих, які має Ізраїль, були б чудовою пропозицією для України. Як приклад, він нагадав, що союзники Ізраїлю не лише відбивають ракетні атаки, але й завдають ударів по його ворогах, тоді як Україні тривалий час навіть не дозволяли використовувати західну зброю для ударів у відповідь по РФ.

"А які вони – гарантії в Ізраїлю? Хто реально знає чітко, що має Ізраїль? Ізраїль має гроші та підтримку від США, це факт. Вона в мільярдах, розраховується щорічно. Чи має Ізраїль ядерну зброю, як ви вважаєте? Я думаю, має. Ну, це не публічна інформація. Усі говорять про це – начебто мають, начебто не мають, але ми розуміємо..." – сказав він.

Зеленський також нагадав, що масована атака ракетами на Ізраїль з боку Ірану "закінчилася тим, що ракети збивав не тільки Ізраїль".

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що масована ракетна атака на Ізраїль з боку Ірану завершилася не лише ізраїльськими зусиллями зі знищення ракет. До протидії підключилися союзники, зокрема США, Велика Британія, Франція та країни НАТО. Крім того, ракети збивали навіть з території інших держав на Близькому Сході, наприклад, Йорданії. Зеленський підкреслив, що союзники використовували всі свої можливості для відбиття атак.

Якщо Україні пропонуються подібні гарантії безпеки, де армії інших країн долучаються до боротьби, але без формального членства в НАТО, президент хотів би побачити конкретні деталі таких пропозицій.

"Це дуже непогані пропозиції. Так, авжеж це не НАТО, але на шляху до НАТО, незважаючи на те, коли воно буде, це прекрасні пропозиції", – заявив глава держави.

Він також зазначив, що Ізраїль отримує суттєву підтримку від союзників у вигляді технологій, систем ППО та фінансування, що дозволяє йому не лише захищатися, але й завдавати ударів по ворогах. Однак Україна не має подібної допомоги.

Зеленський наголосив, що наразі жодна країна не здійснювала ударів у відповідь по територіях, звідки запускаються російські ракети чи літаки, які атакують українських мирних жителів. Україна змушена вести цю боротьбу самотужки, і це є незаперечним фактом.

"Мало того, я хочу нагадати, що країни були незадоволені, що ми наносимо удари у відповідь по РФ, навіть у відповідь по їхній енергетиці або по їхніх військових цілях, що було абсолютно справедливо. І навіть це нам хотіли заборонити. Тому дуже хотілось би зрозуміти, що це за гарантії безпеки", – підсумував Зеленський.

Втрати в Маріуполі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна володіє інформацією про вбивство росіянами близько 20 000 людей у Маріуполі, але точну кількість жертв неможливо встановити без проведення робіт на місці.

"Але я не можу так сказати конкретно. Люди там були – вони різні. Були тисячі людей, які в полоні. Уявіть собі, і більшість з цього напрямку, ті хто в полоні. Ми 4000 повернули. А там тисячі, ось вам приклад", – сказав глава держави.

Глава держави повідомив, що окупанти вивезли з Маріуполя до 19 000 дітей. Він також зазначив, що мешканців міста, які брали участь у протестах, росіяни або вбивали, або відправляли до катівень. Кількість загиблих і постраждалих, за його словами, може становити сотні, тисячі або навіть десятки тисяч. Ситуацію ускладнювали активні бойові дії, внаслідок яких багато людей загинуло під завалами.

Президент наголосив, що росіяни цілеспрямовано руйнували будівлі в Маріуполі й намагалися швидко відновити їх, щоб приховати масштаби втрат серед цивільного населення. Зеленський порівняв зруйнований Маріуполь із Грозним, який також зазнав масового знищення російськими силами.

"Коли була війна в Чечні, коли вони [чеченці – ред.] боролися за свою незалежність. Грозного не було, жодної будівлі не було. Вони [російська армія] повністю знищили усе місто і потім побудували нове місто", – розповів президент, додавши, що росіяни зробили це для того, щоб "заховати всіх людей, кого вони вбили".

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