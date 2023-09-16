РЕБ не перешкода: в Україні анонсували нові удари по військових кораблях РФ

Незабаром можна очікувати збільшення ракетних ударів безпілотників по військовим кораблям російських окупантів, заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, Україна до кінця року збільшить виробництво дронів у 140 разів. Про це він розповів у коментарі Reuters.
"Буде більше безпілотників, більше атак і менше російських кораблів. Це точно", - підкреслив представник українського уряду.
При цьому він уточнив, що до кінця 2023 року можна очікувати збільшення виробництва безпілотників в Україні в 120-140 разів порівняно з 2022 роком.
Співрозмовник зазначив, що Україна вже тестує системи штучного інтелекту, які допоможуть знаходити цілі за кілька кілометрів і наводити на них БпЛА навіть у разі застосування радіоелектронної боротьби.
"Поки це все на стадії тестування, але деякі безпілотники, які ми купуємо, використовують штучний інтелект для розпізнавання цілей. У лісі він може виявити ціль і розпізнати, чи це людина, чи танк, чи певний транспортний засіб. Ці технології активно використовуються", - додав Федоров.
Раніше повідомлялося, що Москву атакували безпілотники: росіяни в паніці закрили аеропорти. У всіх московських аеропортах був терміново оголошений режим"килим".
Нагадаємо, що в ГУР зробили попередження, що атак БПЛА на Москву може стати ще більше. Глава Кремля Володимир Путін розв'язав геноцидну війну проти України, і удари по Москві – певна справедливість, сказав спікер ГУР МО Андрій Юсов.
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