РЕБ і безпілотники: Сирський заявив про пошук "асиметричних рішень" на фронті

Генерал підкреслив, що противник переважає ЗСУ в особовому складі.

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Сирський розповів про ситуацію на фронті / Колаж Главреда. Фото: Телеграм Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що Україна у пошуках "асиметричних рішень" на полі бою через перевагу окупантів в особовому складі, йдеться у повідомленні пресслужби генерала у Telegram.

Зокрема, розвиток БПЛА Сирський назвав своїм "пріоритетом".

"Збройні Сили України, зокрема, повинні бути забезпечені найефективнішим та найновішим озброєнням. Окремий акцент – на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління тощо", - вказується у заяві Головнокомандувача.

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Сирський додав, що "командування шукає асиметричні рішення, щоб отримати якісну перевагу над кількісно переважаючим противником".

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Ситуація на полі бою

За даними DeepState, росіянам вдалося просунутися в Орлівці та біля Вербового. Станом на 18 березня тривають бойові дії біля Роботиного, Вербового та Горьківського.

Напередодні координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги і великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

"У них (захисників України - Главред) на Донбасі закінчуються боєприпаси, і тепер вони відступають на другу і третю лінії оборони, оскільки росіяни продовжують намагатися просунутися на захід...", - сказав Кірбі.

Експерти Інституту вивчення війни підтвердили захоплення росіянами села Мирне, що за 20 км від Оріхового на Запорізькому напрямку. Тривають бойові дії біля Роботиного, у РФ є "успіхи" біля Вербового.

Україна ж напередодні перекинула нову піхотну бригаду під Роботине. До цього, за наказом Головнокомандувача Олександра Сирського, на зазначеній ділянці провели ротацію військових, які борються з окупантами багато місяців.

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