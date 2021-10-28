"Реанімації не здатні забрати всіх": інфекціоніст розповів про реальну ситуацію в лікарнях

Коронавірус в Україні / carpathia.gov.ua

Реанімації в Україні забиті, і не здатні забрати всіх хворих. Про це заявив в інтерв'ю для Главреда інфекціоніст Михайло Річняк.

"Реанімації завантажені на 300%, тому що вони не здатні забрати всіх хворих. Багато реанімаційних хворих - киснезалежні. Є певні параметри, коли саме переводити людину в реанімацію - наприклад, коли його сатурація нижче 80%", - говорить медик.

За його словами, в кожному відділенні лікарні лежать, щонайменше, по чотири-п'ять осіб у вкрай важкому стані і чекають місця в реанімації.

"Тому що місця в реанімації неможливо збільшити. Ми не маємо ніякого бажання відправляти людину в реанімацію, тому намагаємося максимально допомогти йому в межах відділення", - говорить інфекціоніст.

Він зазначає, що в реанімації на здоров'я пацієнта впливає і ситуація, яку він бачить навколо.

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"Коли людина лежить в звичайному відділенні, то психологічний стан у нього один, але коли він бачить той жах в реанімації, який там відбувається, то він стресує. Звичайно, більшість людей ми виліковуємо і в найважчий період вони знаходяться саме у відділенні, але якби вони всі бачили багато важких хворих навколо, то це було б робити ще складніше", - заявив Ричняк.

Читайте повне інтерв'ю для Главреда інфекціоніста Михайла Річняка.

Раніше глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, при якому розкладі в Україні можуть запровадити загальнонаціональний локдаун. Це може статися за умови переходу всіх регіонів в" червону " зону карантину.

Зокрема, вже найближчими днями буде прийнято рішення про перехід ще п'яти областей в "червону" зону. Серед них - Львівська, Житомирська та Луганська області. Ще дві області Ляшко не назвав.