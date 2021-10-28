УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Реанімації не здатні забрати всіх": інфекціоніст розповів про реальну ситуацію в лікарнях

28 жовтня 2021, 21:14

За словами медика, в реанімації на здоров'я пацієнта впливає і ситуація, яку він бачить навколо.

коронавірус, реанімація
Коронавірус в Україні / carpathia.gov.ua

Реанімації в Україні забиті, і не здатні забрати всіх хворих. Про це заявив в інтерв'ю для Главреда інфекціоніст Михайло Річняк.

"Реанімації завантажені на 300%, тому що вони не здатні забрати всіх хворих. Багато реанімаційних хворих - киснезалежні. Є певні параметри, коли саме переводити людину в реанімацію - наприклад, коли його сатурація нижче 80%", - говорить медик.

За його словами, в кожному відділенні лікарні лежать, щонайменше, по чотири-п'ять осіб у вкрай важкому стані і чекають місця в реанімації.

"Тому що місця в реанімації неможливо збільшити. Ми не маємо ніякого бажання відправляти людину в реанімацію, тому намагаємося максимально допомогти йому в межах відділення", - говорить інфекціоніст.

Він зазначає, що в реанімації на здоров'я пацієнта впливає і ситуація, яку він бачить навколо.

Реклама

читайте такожІнфекціоніст назвав дві причини високої смертності в Україні від коронавірусу

"Коли людина лежить в звичайному відділенні, то психологічний стан у нього один, але коли він бачить той жах в реанімації, який там відбувається, то він стресує. Звичайно, більшість людей ми виліковуємо і в найважчий період вони знаходяться саме у відділенні, але якби вони всі бачили багато важких хворих навколо, то це було б робити ще складніше", - заявив Ричняк.

Читайте повне інтерв'ю для Главреда інфекціоніста Михайла Річняка.

Раніше глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, при якому розкладі в Україні можуть запровадити загальнонаціональний локдаун. Це може статися за умови переходу всіх регіонів в" червону " зону карантину.

Зокрема, вже найближчими днями буде прийнято рішення про перехід ще п'яти областей в "червону" зону. Серед них - Львівська, Житомирська та Луганська області. Ще дві області Ляшко не назвав.

viber
коронавірус інфекціоніст
Зараз ви переглядаєте новину «"Реанімації не здатні забрати всіх": інфекціоніст розповів про реальну ситуацію в лікарнях». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Наймодніші пальта зима 2021 2022, які дозволять в лютий мороз виглядати приголомшливоНаймодніші пальта зима 2021 2022, які дозволять в лютий мороз виглядати приголомшливо Ніколи не робіть так: названо три речі, які не можна робити перед порогом будинкуНіколи не робіть так: названо три речі, які не можна робити перед порогом будинку Має бути готова, якщо РФ зірве дах: чому Україну покликали на закриту зустріч НАТОМає бути готова, якщо РФ зірве дах: чому Україну покликали на закриту зустріч НАТО Тарифи на газ злетіли до 40 гривень за кубометр: українці дізналися ціни на листопадТарифи на газ злетіли до 40 гривень за кубометр: українці дізналися ціни на листопад І все-таки не кінець: Ілона Гвоздьова продовжила скандал на Танцях з парою MЕLOVIN-РусінаІ все-таки не кінець: Ілона Гвоздьова продовжила скандал на Танцях з парою MЕLOVIN-Русіна

Останні новини

21:45

"Задишка не норма": Комаровський дав поради тим, хто вже перехворів на COVID-19

21:33

Facebook змінює назву на Meta Відео

21:14

"Реанімації не здатні забрати всіх": інфекціоніст розповів про реальну ситуацію в лікарнях Відео

21:04

Моторошна ДТП у Харкові: підозрюваний заявив про втрату пам'яті Відео

20:54

Контрудар України і Bayraktar на Донбасі: Франція з Німеччиною зробили заяву про "Мінськ"

Реклама
20:11

Світлана Лобода заспівала на Дні народженні скандального олігарха

20:02

Тільки народила малюка: у Києві коронавірус вбив молоду вчительку Відео

20:00

Експерти розповіли, як не заправити автомобіль паливним сурогатом на АЗС актуально

19:29

Чергова "мажорна" аварія в Харкові: жертва відлетіла на зустрічну смугу

19:26

ДТП у Харкові: постраждала розповіла, що відбувалося в авто перед аварією Відео

19:24

Bayraktar - не тільки на Донбасі, а й на півдні та півночі України: у ЗСУ попередили про удар

19:18

Печиво на Хелловін: топ-3 рецепти страшно смачної випічки

19:08

Україна продасть Молдові сотні тисяч кубометрів газу Відео

18:49

Роналду стане батьком близнюків: неймовірне фото з нареченою футболіста Відео

18:38

30% нових ознак: медики назвали симптоми коронавірусу

18:32

Байрактари - це вихід ведення війни на зовсім інший рівень Погляд

18:31

Анна Седокова в леопардовій сукні поманила спокусливими вигинами і пішла у відрив

18:30

Гороскоп на 29 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: заздрість недругів або грошове везіння Відео

18:22

Повернення Донбасу в Україну "військовим шляхом": у Росії вибухнули погрозою на адресу Києва

18:03

Прикмети на 29 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

Реклама
17:58

Кафе, ресторани і транспорт під забороною, але не для всіх: Київ в червоній зоні з 1 листопада Відео

17:32

У Хмельницькій області засуджений втік з колонії і жорстоко зґвалтував 12-річну дівчинку Відео

17:07

Абракадабра! ТОП-6 знаменитостей, які вірять в містику і надприродне

16:33

Пенсії в Україні підвищать 12 разів: у Мінсоцполітики розповіли кому і коли

16:17

"До лікарні потрапляють у стані шаленої інтоксикації": інфекціоніст про ситуацію з COVID в Україні Відео

16:14

Прикраса будинку на Хелловін 2021: оригінальні ідеї декору

16:01

Транспорт і кафе – тільки з ПЛР-тестом або щепленням: Кличко оголосив про жорсткий карантин у Києві Відео

15:59

Лікар попередив про нові симптоми Дельти: "Люди сприймають як ГРВІ"

15:53

"Ніякого безпліддя не буде": головний санлікар України розніс популярний міф про вакцини від COVID-19

15:29

Київ посилює карантин: всі школи відправили на дистанційку Відео

15:24

Коли Дмитрівська субота 2021: як правильно поминати покійних

15:13

"Вже все вирішено": Усик готується до завершення кар'єри

15:00

Екватор президента Зеленського: результати тесту для постмайданної України Погляд

14:58

Найсмачніша лазанья з лаваша: рецепт за 15 хвилин Відео

14:56

"Далі буде": серіал Моя улюблена Страшко продовжили на другий сезон Відео

14:43

Купив щеплення - залишився без COVID-сертифікату: у Кабміні розберуться з махінаціями щодо вакцинації Відео

14:36

Катастрофічна нестача кисню в лікарнях: у Верховній Раді підозрюють диверсію

14:36

Топ-7 продуктів, які допоможуть швидше одужати

13:59

У Мінсоцполітики розповіли, що потрібно терміново робити українцям з боргами по комуналці

13:53

"Які можуть бути претензії?": Повалій поскаржилася на цькування в Україні

Реклама
13:51

Макіяж на Хелловін: відьмочка, вампірша, зомбі, грим для чоловіків - страшний образ на вечірку

13:47

Мріє про зустріч з родиною донора: у Львові виписали пацієнта, якому пересадили легені Відео

13:33

Арахамія переплутав Сковороду з Ді Капріо та став героєм курйозних мемів та фотожаб Відео

13:24

"Без кисню Ваша мама помре через дві години": у Мережі розповіли про кризу з киснем у лікарні

13:11

Хюррем примірила латекс: зірка Величного століття подражнила фанатів спокусливим образом

12:44

Костюм на Хелловін за знаком Зодіаку: як вбратися на вечірку

12:36

Коли день автомобіліста і дорожника 2021 в Україні: дата, привітання і картинки до свята

12:16

Україна може отримати право дорадчого голосу при сертифікації "Північного потоку-2" Відео

12:15

Горить, але не гріє: українці скаржаться на "холодний" газ, в чому проблема

11:44

"Королева Ольга": Українська дівчина Бонда Ольга Куриленко показала шикарне тіло на відпочинку в Дубаї

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти