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В України може з'явитися можливість бити ракетами по Росії - ЗМІ

Яна Ставська
5 грудня 2023, 04:37
Наразі ЗСУ мають обмеження щодо застосування далекобійної зброї по території РФ, встановлені Заходом.
В України може з'явитися можливість бити ракетами по Росії - ЗМІ
Україна виділить мільярди гривень на розробку власних далекобійних ракет / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Україна працює над удосконаленням протикорабельної ракети "Нептун", якою у квітні 2022 року ЗСУ знищили крейсер "Москва" у Чорному морі. Таку заяву напередодні зробив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Втім, Гаврилюк не став розкривати її характеристики, тільки назвавши ракету "довгим "Нептуном" і підкресливши, що це буде далекобійний засіб ураження.

Аналітики Defense Express припускають, що йдеться про адаптацію ракети Р-360 комплексу "Нептун" для знищення наземних цілей.

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Які характеристики "довгого "Нептуна"?

Ймовірна дальність такої ракети може сягати 400 км (проти 300 км у протикорабельній версії) і бойова частина - 350 кг (проти 150 кг). Хоча не виключено, що це не остаточні ТТХ модифікованої ракети, зазначають експерти.

Крім того, зауважують аналітики, раніше повідомлялося, що ракета використовує систему самонаведення з тепловізійним зображенням для пошуку та захоплення цілі на основі попереднього завантаженого зображення, і що, звичайно, ракета використовує ту ж пускову, що і для протикорабельної версії.

В цілому Україна планує витратити на "ракетне озброєння та боєприпаси" у 2024 році 175 млрд гривень, левова частка піде на виробництво власного озброєння.

Україні критично бракує озброєння

Напередодні у США визнали брак коштів на фінансування допомоги Україні. Зокрема, як писав Financial Times, директорка Адміністративно-бюджетного управління США Шаланда Янг заявила, що кошти вичерпаються вже до кінця 2023 року. І це, за її словами, зробить неможливим подальший опір ЗСУ російським загарбникам.

Все це відбувається на тлі підвищення активності боїв на усіх напрямках фронту та збільшення чисельності російських військ. Як влучно зазначив представник Радбезу США Джон Кірбі, "Путін буквально розкидається людським м’ясом". Також це свідчить про намір Росії продовжувати війну і врешті досягти своїх цілей з окупації території України.

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війна в Україні ЗСУ Нептун війна Росії та України
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