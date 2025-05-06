Розвідка перед ударами на 9 травня: експерт про масовану атаку дронів на РФ

Важливо:
- Йде розвідка боєм для виявлення слабких місць у системі ППО РФ
- У РФ обмежені можливості для ефективного перехоплення БПЛА
Військовий аналітик Михайло Жирохов вважає, що нічні удари безпілотників по Москві та інших регіонах Росії є своєрідною розвідкою боєм, спрямованою на виявлення слабких місць у системі ППО РФ перед можливими масштабнішими атаками 8 і 10 травня.
Як підкреслив він в ефірі Radio NV, перекидання Росією всіх доступних засобів ППО під Москву було очікуваним, проте ефективність цих систем проти дронів залишається низькою.
"Очевидно, що у Росії вкрай обмежені можливості для ефективного перехоплення наших БПЛА. Сучасні системи типу С-300 і С-400 просто не спрацьовують на такі цілі. Тут потрібна велика кількість зенітних гармат і кулеметів - саме такі засоби ми застосовували при створенні мобільних вогневих груп", - пояснив Жирохов.
Він додав, що безпосередньо 9 травня атаки, найімовірніше, не буде, а ось 8 або 10 травня можливі нові удари.
"Зараз Україна, по суті, тестує російську ППО, щоб виявити найкращі маршрути для дронів. Основна мета на цьому етапі - досягнення медійного і психологічного ефекту. Удари по військових об'єктах поки не підтверджено, але сама по собі така тактика відіграє важливу роль в інформаційній війні", - підсумував він.
Далекобійні удари по РФ - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що вночі Москву атакували дрони. Уламки одного з БПЛА потрапили в житловий будинок на Каширському шосе в Москві.
Як писав Главред, у Муромі дрон вдарив у завод, що виробляє боєприпаси. На Муромському приладобудівному заводі згоріла прохідна заводу, а також один зі складів продукції, що випускається...
Нагадаємо, раніше в місті Шуя Іванівської області РФ прогриміли вибухи і спалахнула потужна пожежа. РосЗМІ пишуть про атаку на розташування 112-ої гвардійської ракетної бригади, яка причетна до ракетного удару по Сумах 13 квітня, який забрав життя десятків українців.
Інші новини:
- "Хочемо закінчення війни": в ООН відреагували на путінське "перемир'я"
- Не для параду: експерт розкрив справжню мету "перемир'я" Путіна на 9 травня
- "Це звучить не надто багато": Трамп відреагував на триденне "перемир'я"
Хто такий Михайло Жирохов?
Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області.
Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах.
Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред