Розвідка перед ударами на 9 травня: експерт про масовану атаку дронів на РФ

У Росії вкрай обмежені можливості для ефективного перехоплення БПЛА, каже Михайло Жирохов.

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Дрони атакували РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

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Йде розвідка боєм для виявлення слабких місць у системі ППО РФ

У РФ обмежені можливості для ефективного перехоплення БПЛА

Військовий аналітик Михайло Жирохов вважає, що нічні удари безпілотників по Москві та інших регіонах Росії є своєрідною розвідкою боєм, спрямованою на виявлення слабких місць у системі ППО РФ перед можливими масштабнішими атаками 8 і 10 травня.

Як підкреслив він в ефірі Radio NV, перекидання Росією всіх доступних засобів ППО під Москву було очікуваним, проте ефективність цих систем проти дронів залишається низькою.

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"Очевидно, що у Росії вкрай обмежені можливості для ефективного перехоплення наших БПЛА. Сучасні системи типу С-300 і С-400 просто не спрацьовують на такі цілі. Тут потрібна велика кількість зенітних гармат і кулеметів - саме такі засоби ми застосовували при створенні мобільних вогневих груп", - пояснив Жирохов.

/ Главред

Він додав, що безпосередньо 9 травня атаки, найімовірніше, не буде, а ось 8 або 10 травня можливі нові удари.

"Зараз Україна, по суті, тестує російську ППО, щоб виявити найкращі маршрути для дронів. Основна мета на цьому етапі - досягнення медійного і психологічного ефекту. Удари по військових об'єктах поки не підтверджено, але сама по собі така тактика відіграє важливу роль в інформаційній війні", - підсумував він.

Далекобійні удари по РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що вночі Москву атакували дрони. Уламки одного з БПЛА потрапили в житловий будинок на Каширському шосе в Москві.

Як писав Главред, у Муромі дрон вдарив у завод, що виробляє боєприпаси. На Муромському приладобудівному заводі згоріла прохідна заводу, а також один зі складів продукції, що випускається...

Нагадаємо, раніше в місті Шуя Іванівської області РФ прогриміли вибухи і спалахнула потужна пожежа. РосЗМІ пишуть про атаку на розташування 112-ої гвардійської ракетної бригади, яка причетна до ракетного удару по Сумах 13 квітня, який забрав життя десятків українців.

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Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

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