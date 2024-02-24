П'ять майорів, три капітани, лейтенант: у збитому А-50 загинули 10 офіцерів РФ - ЗМІ

Всі 10 росіян, які були в літаку, загинули. При цьому жертв від падіння літака А-50 на землі немає.

https://glavred.net/ukraine/pyat-mayorov-tri-kapitana-leytenant-v-sbitom-a-50-pogibli-10-oficerov-rf-smi-10544603.html Посилання скопійоване

Російський літак А-50 був збитий 23 лютого 2024 року поблизу міста Приморсько-Ахтарськ / Вікіпедія, pixabay.com

У російському літаку А-50, який був збитий ввечері 23 лютого, загинули десять окупантів, зокрема, п'ять майорів, три капітани, прапорщик і лейтенант. Про це пише Українська правда з посиланням на співрозмовників у Головному управлінні розвідки.

За даними джерела, всі 10 росіян, які були в літаку, загинули. При цьому жертв від падіння літака А-50 на землі немає.

Відомо, що у військово-транспортній авіації є сім літаків дальнього радіолокаційного виявлення.

відео дня

Ліквідація російського літака А-50У

Увечері 23 лютого українські сили знищили російський літак А-50. Ліквідацію А-50 офіційно підтвердив командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук. Він подякував усім, хто забезпечив такий результат.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російський літак А-50 збили завдяки маріупольським партизанам. Вони відстежували місцезнаходження російських бортів.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України уточнили, що літак дальнього радіолокаційного виявлення ВКС РФ А-50У був збитий 23 лютого 2024 року поблизу міста Приморсько-Ахтарськ на Азовському морі.

У ГУР також опублікували перехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35, який підтверджує збиття російського літака А-50У.

Один з російських пілотів в радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах і вибухи.

Додатковою ознакою успіху спільної операції ГУР МО України та Повітряних Сил ЗСУ є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34 ВКС РФ, які виконували завдання поблизу н.п. Міллерово - частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.