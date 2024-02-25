'Нема більше А-50': Буданов порадував заявою про знищення російських літаків

Керівник ГУР заявив, що скоро РФ не зможе здійснювати цілодобове чергування.

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Буданов прокоментував знищення російських літаків А-50 / Колаж: Главред, Вікіпедія, скріншот із відео

Українські сили знищили вже два російських літака далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50. Зовсім скоро росіяни не зможуть проводити цілодобове чергування. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов перед виступом на форумі "Україна. Рік 2024".

Він додав, що у РФ залишилося лише 6 робочих літаків А-50.

"Ще один А-50 впаде, і цілодобове чергування доведеться припиняти", - сказав Буданов. відео дня

Дивіться відео про знищення російських літаків А-50:

Буданов прокоментував знищення російських літаків А-50 / фото: скріншот

Що відомо про літак А-50 / Главред

Що відомо про літак А-50 А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50. А-50 може застосовуватися: для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;

для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;

для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні таморські цілі;

може служити повітряним командним пунктом. А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них. На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.

Знищення російського літака А-50 23 лютого

Нагадаємо, увечері 23 лютого стало відомо про те, що українські сили знищили російський літак А-50. Це сталося під час спільної операції ГУР і Повітряних сил України.

У Мережі одразу ж з'явилися відео, на яких видно, як російський літак випускає теплові пастки, готуючись до військової атаки по ньому. У цей момент в А-50 влітає ракета і він падає. Знищення російського літака офіційно підтвердив командувач Повітряних сил України Микола Олещук і подякував усім, хто був до цього причетний.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російський літак А-50 збили завдяки маріупольським партизанам. Вони відстежували місцезнаходження російських бортів.

Володимир Зеленський заінтригував заявою про знищення А-50. Президент України Володимир Зеленський прокоментував знищення 23 лютого російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У.

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