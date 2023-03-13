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Розвал України та довічне президентство Януковича: Царьов злив плани ПР

13 березня 2023, 15:34
Регіонали планували реалізувати сценарій сепаратизму з відділенням ряду західних областей України.
Янукович, Царьов
Олег Царьов (в центрі) і Віктор Янукович / УНІАН

Екс-нардеп від Партії регіонів Олег Царьов, який втік з України в РФ, розповів про те, що його партія раніше розробляла план розколу України і довічного президентства Віктора Януковича.

Він заявив про те, що особисто бачив документ, розроблений аналітиками Партії регіонів, де розглядався сценарій довічного президентства Януковича. Про це колишній регіонал повідомив в інтерв'ю svpressa.ru

"Було очевидно, що вибудовуючи дружні відносини з Російською Федерацією, домагаючись зростання економіки, підвищення рівня життя, все це зробити реально. Два президентські терміни, зміна Конституції, ще два терміни... І єдина загроза втіленню цих планів в життя бачилася одна: Західна Україна завжди буде розхитувати ситуацію на території всієї країни і зробить все, щоб не дати такий сценарій реалізувати", — заявив він.

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Колишній соратник Януковича запевняє, що регіонали розробили план, за яким голова партії "Свобода" Олег Тягнибок мав бути учасником цього процесу.

"І тоді намалювався план, згідно з яким Тягнибок, який отримував гроші, в тому числі і з каси "Партії регіонів", став би виступати за сепаратизм, за відділення ряду західних областей в автономне утворення, що не підтримує центральну владу", — додав Царьов.

Раніше повідомлялося про те, що Федеральна служба безпеки Росії перед тим, як Москва розв'язала повномасштабну війну проти України, створила два маріонеткових "уряди" на випадок захоплення Києва, який планувався після 24 лютого. Головні дійові особи - Віктор Медведчук і колишній президент Віктор Янукович.

Перша група залишилася на захоплених районах півдня, а друга збиралася в Білорусі на початку березня і мала намір повернути владу в столиці.

Читайте більше:

Партія регіонів Віктор Янукович Олег Царьов
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