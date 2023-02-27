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Помер російський політолог Гліб Павловський - він працював над президентськими кампаніями Путіна і Януковича

27 лютого 2023, 09:27
Гліб Павловський помер вночі 27 лютого після важкої хвороби. У 2000-х він був чи не головним політтехнологом при владі Росії.
Гліб Павловський
Гліб Павловський помер 27 лютого / Фото росЗМІ

У ніч на 27 лютого помер Гліб Павловський - російський політолог, публіцист, журналіст, телеведучий, політтехнолог. Йому був 71 рік. Останнім часом він тяжко хворів.

У 2000-х Павловський був чи не головним політтехнологом при владі Росії. Його називали "архітектором" режиму Путіна. Однак у 2010-х він став непотрібним Кремлю і перетворився на активного критика влади РФ.

Про смерть Гліба Павловського повідомив галерист Марат Гельман у Facebook. Пізніше цю інформацію росЗМІ підтвердив друг Павловського Симон Кордонський, завідувач кафедри місцевого самоврядування Національного дослідницького університету "Вища школа економіки".

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Гліб Павловський - що про нього відомо

У 1991-1992 роки Гліб Павловський був заступником голови правління видавничого дому "Коммерсантъ", в 1994-1995 — редактором і видавцем щоквартальника "Межі влади", в 1995-1996 був засновником і співредактором журналістського огляду "Середа". З жовтня 2005 по квітень 2008 року вів програму "Реальна політика" на НТВ.

У 1995 році заснував "Фонд ефективної політики", який розробив президентську кампанію Володимира Путіна 2000 року. У квітні 2011 року адміністрація президента розірвала контракт з фондом.

Також Павловський брав участь у кампанії президента України Віктора Януковича в 2004 році.

Як повідомляв Главред, в лютому 2023 року помер майор і командир 1-го батальйону полку "Азов" Олег Мудрак, який захищав Маріуполь до останнього. Військовий півроку пробув у ворожому полоні та пережив теракт в Оленівці.

29 січня на 94-му році життя помер Дмитро Павличко - відомий український поет-шістдесятник, дипломат, політик, один з авторів Акту проголошення незалежності України, автор легендарного вірша "Два кольори".

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