Йдуть на Вугледар: окупанти просунулися біля трьох населених пунктів на Донбасі - DeepState

Зафіксовано зміни лінії фронту під Покровськом, Вугледаром, Торецьком, повідомили аналітики DeepState.

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Окупанти просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині / Колаж: Главред, фото: 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, DeepStateUA

Російська окупаційна армія має успіхи в Донецькій області та просунулася біля трьох населених пунктів у регіоні.

Як повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState, ворог просунувся у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледара.

Також зазначається, що уточнено лінію зіткнення в Торецьку.

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Зазначається, що на північний захід від Новогродівки ворог просунувся в полях на відстань 1,3 км.

Карта DeepStateUA

На Курахівському напрямку є зміни біля Красногорівки. Аналітики показали просування ЗС РФ на відстань близько 500 м на захід від околиць цього населеного пункту. Росіяни рухаються вздовж південного берега річки Лозова в бік Олександрополя та Курахівки.

Крім того, на схід від Вугледара ворог має успіхи на дорозі О0532: розширив плацдарм на 900 м біля окупованого вчора Водяного.

Від лінії боїв до околиць Вугледара - близько 1,5 км.

Карта DeepStateUA

На Торецькому напрямку аналітики позначили незначні зміни позицій ЗС РФ на східних околицях міста. Після уточнення з'ясувалося, що ворог зайняв ще 100 м.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Ситуація на фронті - останні новини

Російська окупаційна армія може оточити Сили оборони України в районі населеного пункту Невельське на Покровському напрямку фронту. Про це заявив генерал-лейтенант Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду Закриємо небо України, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ.

Силам оборони України довелося відступити з Водяного, розташованого за 4 км від Вугледара. Про це заявили аналітики моніторингового каналу DeepState. Українське командування не повідомляло про втрату цього населеного пункту.

5 вересня в Інституті вивчення війни повідомили, що окупаційна армія країни-агресора Росії продовжує посилено атакувати Покровський та Курахівський напрямки. Водночас ЗСУ вдалося просунутися поблизу Донецька.

Також повідомлялося, що російські диверсійно-розвідувальні групи заходять у місто Торецьк на Донеччині, однак, українські захисники їх успішно вибивають за межі населеного пункту.

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