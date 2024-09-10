Йдуть на Вугледар: окупанти просунулися біля трьох населених пунктів на Донбасі - DeepState

Російська окупаційна армія має успіхи в Донецькій області та просунулася біля трьох населених пунктів у регіоні.
Як повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState, ворог просунувся у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледара.
Також зазначається, що уточнено лінію зіткнення в Торецьку.
Зазначається, що на північний захід від Новогродівки ворог просунувся в полях на відстань 1,3 км.
На Курахівському напрямку є зміни біля Красногорівки. Аналітики показали просування ЗС РФ на відстань близько 500 м на захід від околиць цього населеного пункту. Росіяни рухаються вздовж південного берега річки Лозова в бік Олександрополя та Курахівки.
Крім того, на схід від Вугледара ворог має успіхи на дорозі О0532: розширив плацдарм на 900 м біля окупованого вчора Водяного.
Від лінії боїв до околиць Вугледара - близько 1,5 км.
На Торецькому напрямку аналітики позначили незначні зміни позицій ЗС РФ на східних околицях міста. Після уточнення з'ясувалося, що ворог зайняв ще 100 м.
Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.
Ситуація на фронті - останні новини
Російська окупаційна армія може оточити Сили оборони України в районі населеного пункту Невельське на Покровському напрямку фронту. Про це заявив генерал-лейтенант Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду Закриємо небо України, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ.
Силам оборони України довелося відступити з Водяного, розташованого за 4 км від Вугледара. Про це заявили аналітики моніторингового каналу DeepState. Українське командування не повідомляло про втрату цього населеного пункту.
5 вересня в Інституті вивчення війни повідомили, що окупаційна армія країни-агресора Росії продовжує посилено атакувати Покровський та Курахівський напрямки. Водночас ЗСУ вдалося просунутися поблизу Донецька.
Також повідомлялося, що російські диверсійно-розвідувальні групи заходять у місто Торецьк на Донеччині, однак, українські захисники їх успішно вибивають за межі населеного пункту.
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