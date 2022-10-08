Руйнування Кримського мосту: жителі півострова в паніці штурмують АЗС

Жителі Криму в паніці штурмують АЗС/ Telegram

У тимчасово окупованому Криму місцеві жителі серйозно запанікували після вибуху та руйнування Кримського мосту. Зокрема, багато хто з них штурмує автозаправні станції у надії запастися бензином. Адже серед місцевих жителів росте страх, що через серйозно пошкоджений міст поставки палива припиняться.

На місцевих АЗС утворилися величезні черги. Відповідні фото та відео почали з’являтися у соціальних мережах.

При цьому так званий "губернатор" Севастополя Развожаєв почав переконувати місцевих жителів, що нібито бензину у місті вистачить ще на 40 діб. Очевидно, таким чином він хотів заспокоїти навалу охочих заправити своє авто. Проте черги так і не зменшуються.

"Запас бензину в Севастополі – на 40 діб, дефіциту не буде, тож запасатися паливом не треба. З продуктами така сама ситуація", – сказав Развожаєв.

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Пожежа і руйнування Кримського мосту

У тимчасово окупованому Криму вранці у суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним підіймається стовп чорного диму. Спочатку повідомлялося, що там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний склад.

Пізніше стало відомо, що Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, загорівся в результаті потужного вибуху. На опублікованих кадрах видно, що горить залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

У Росії назвали офіційну причину потужних вибухів, що прогриміли на Кримському мосту. У Національному антитерористичному комітеті повідомили, що нібито на мосту стався підрив вантажного автомобіля, і в результаті цього обвалилися два автомобільні прольоти моста.

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