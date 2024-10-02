Зруйнована низка критичних об'єктів: РФ масовано вдарила по Сумщині 'Шахедами'

Також через удари окупантів Шостка і вся громада залишилися без електроенергії та води.

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Удар РФ по Сумській області 1 жовтня/ колаж: Главред, фото: Поліція Сумської області, ГУ ДСНС України в Сумській області

Російські окупанти у вівторок, 1 жовтня, масовано вдарили дронами "Шахед" по Сумській області.

Внаслідок цього у Шосткинській громаді зруйновано низку критичних об'єктів. Про це повідомив мер Шостки Микола Нога.

Крім цього, внаслідок ударів місто Шостка і вся громада залишилися без електроенергії та води.

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"Вчора 1.10.24 р. зграя російських "Шахедів" атакувала Шосткинську громаду! Зруйновано ряд об‘єктів критичної інфраструктури. Внаслідок атаки місто і вся громада залишились без електроенергії і води. Зупинені ліфти. З перебоями працює зв’язок. Працюють аварійно-рятувальні служби", – йдеться у повідомленні.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Через удари РФ загинула одна людина

У Поліції Сумської області розповіли, що 1 жовтня російські окупанти обстріляли 32 населені пункти Сумської області. Внаслідок цього загинула одна людина і троє постраждали.

Було пошкоджено сім приватних будинків, два автомобілі, також сталось займання сухої рослинності.

Удари РФ по Україні дронами і ракетами – останні новини

У ніч на 2 жовтня Росія атакувала Україну безпілотниками, а Харків – КАБами. Вночі у регіонах України було чути звуки вибухів.

Також раніше у Reuters повідомляли, що РФ та Китай вироблятимуть ударні БПЛА проти України – у США панікують. РФ створила в Китаї проєкт із розробки та виробництва ударних БПЛА, однак у КНР спростовують цю інформацію.

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