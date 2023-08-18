В Україну заходять техніка, артилерія і ППО, скоро будуть новини - Зеленський

Київ веде активну роботу на військовому і дипломатичному фронтах, СБУ перевіряють діяльність військкоматів, сказав президент Володимир Зеленський.

https://glavred.net/politics/v-ukrainu-zahodyat-tehnika-artilleriya-i-pvo-skoro-budut-novosti-zelenskiy-10494097.html Посилання скопійоване

Зеленський і силовики обговорили наступальні і оборонні операції на фронті / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 1 ОБрСпН

В Україну заходять важка військова техніка, артилерія та засоби протиповітряної оборони. Проводяться інспекції військово-лікарських комісій, СБУ працює з воєнкомами. Військова розвідка і спецслужба виконують спеціальні завдання. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У своєму Telegram-каналі у п'ятницю, 18 серпня, він розповів деталі робочої наради з силовиками. Гарант сказав, що Україна отримала нову військову допомогу.

"Щоденна ранкова "звірка годинників". Реалізуються домовленості з партнерами. Заходять важка техніка, артилерія, засоби ППО. Продовжуємо роботу над наступними пакетами. Новини будуть скоро", - зазначив Зеленський.

відео дня

Також він додав, що обговорювалися питання фронту – оборонні та наступальні операції, результати застосування БПЛ.

Крім того, йде робота і щодо військкоматів.

"(Обговорили, - ред.) перебіг всеохопної інспекції ВЛК. А також робота СБУ щодо "воєнкомів" і колаборантів. Хороші результати. ", - поінформував президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що були заслухані доповіді СБУ і ГУР щодо їхніх спеціальних завдань.

Контрнаступ ЗСУ

Армія України звільнила Урожайне Донецької області на Бердянському напрямку, про що повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 16 серпня. Війська закріплюються на позиціях і продовжують наступ.

В Інституті вивчення війни припускають, що якщо ЗСУ просунуться в районі Работино, у них з'являться можливості розпочати операції за найщільнішими мінними полями окупантів. Таким чином, контрнаступ може значно прискоритися.

Журналісти CNN вважають, що ЗСУ просуваються вперед і вибивають окупантів РФ з півдня, використовуючи касетні боєприпаси, які надали США. Українські військові не розголошують деталі операцій.

Інші новини: