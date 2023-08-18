УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

В Україну заходять техніка, артилерія і ППО, скоро будуть новини - Зеленський

Андрій Ганчук
18 серпня 2023, 13:02 оновлено 18 серпня, 13:06
617
Київ веде активну роботу на військовому і дипломатичному фронтах, СБУ перевіряють діяльність військкоматів, сказав президент Володимир Зеленський.
Зеленський, ВСУ
Зеленський і силовики обговорили наступальні і оборонні операції на фронті / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 1 ОБрСпН

В Україну заходять важка військова техніка, артилерія та засоби протиповітряної оборони. Проводяться інспекції військово-лікарських комісій, СБУ працює з воєнкомами. Військова розвідка і спецслужба виконують спеціальні завдання. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У своєму Telegram-каналі у п'ятницю, 18 серпня, він розповів деталі робочої наради з силовиками. Гарант сказав, що Україна отримала нову військову допомогу.

"Щоденна ранкова "звірка годинників". Реалізуються домовленості з партнерами. Заходять важка техніка, артилерія, засоби ППО. Продовжуємо роботу над наступними пакетами. Новини будуть скоро", - зазначив Зеленський.

відео дня

Також він додав, що обговорювалися питання фронту – оборонні та наступальні операції, результати застосування БПЛ.

Крім того, йде робота і щодо військкоматів.

"(Обговорили, - ред.) перебіг всеохопної інспекції ВЛК. А також робота СБУ щодо "воєнкомів" і колаборантів. Хороші результати. ", - поінформував президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що були заслухані доповіді СБУ і ГУР щодо їхніх спеціальних завдань.

Контрнаступ ЗСУ

Армія України звільнила Урожайне Донецької області на Бердянському напрямку, про що повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 16 серпня. Війська закріплюються на позиціях і продовжують наступ.

В Інституті вивчення війни припускають, що якщо ЗСУ просунуться в районі Работино, у них з'являться можливості розпочати операції за найщільнішими мінними полями окупантів. Таким чином, контрнаступ може значно прискоритися.

Журналісти CNN вважають, що ЗСУ просуваються вперед і вибивають окупантів РФ з півдня, використовуючи касетні боєприпаси, які надали США. Українські військові не розголошують деталі операцій.

Інші новини:

СБУ Володимир Зеленський військова допомога ГУР війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Будуть провокації РФ на морі й на суші": експерт назвав наслідки бездіяльності Заходу

"Будуть провокації РФ на морі й на суші": експерт назвав наслідки бездіяльності Заходу

13:41 Україна
В Україну заходять техніка, артилерія і ППО, скоро будуть новини - Зеленський

В Україну заходять техніка, артилерія і ППО, скоро будуть новини - Зеленський

13:02 Політика
Розпече до +38, частину областей накриють грози: погода в Україні на вихідні

Розпече до +38, частину областей накриють грози: погода в Україні на вихідні

12:18 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

14:41

Що насправді означає "козел відпущення": Авраменко пояснив колоритний вислів

13:52

ЗСУ отримали пікап Nissan Navara за сприяння Favbet Foundation

13:44

Емілі Ратаковскі показала чудовий прес і вигуляла стильний образ

13:41

"Будуть провокації РФ на морі й на суші": експерт назвав наслідки бездіяльності Заходу

13:18

Чи є загроза перекидання військ РФ до Харкова: експерт пояснив ситуаціюВідео

До кінця 2023-го ЗСУ вийдуть на Азовське узбережжя, на війська РФ у Криму чекає пекло – КоваленкоДо кінця 2023-го ЗСУ вийдуть на Азовське узбережжя, на війська РФ у Криму чекає пекло – Коваленко
13:05

Останнє попередження: вчений СERN закликає до нового підходу в дослідженнях клімату пресс-релиз

13:02

В Україну заходять техніка, артилерія і ППО, скоро будуть новини - Зеленський

12:39

"Вже можна експериментувати": експерт спрогнозував, скільки ще простоїть Кримський містВідео

12:19

Російська актриса і бізнесмен влаштують благодійний вечір на підтримку ЗСУ

Реклама
12:18

Розпече до +38, частину областей накриють грози: погода в Україні на вихідні

12:00

Їй ніхто не потрібен: Вайкуле розповіла, чому Ротару не приїхала на її фестиваль

11:43

Тренди осені 2023: Андре Тан розповів, що має бути в гардеробі у всіх модниць

11:35

Взяття Мелітополя і "коридору" до Криму: США не вірять в успіх цього року - WP

11:35

Волочкова розповіла, як її потрібно поховати

11:16

130 кілограм і немає зубів: як чоловік Брітні Спірс змінив себе

11:11

У Повітряних силах пояснили активність російських літаків МіГ 17 серпня

10:59

У РФ спалахнула потужна пожежа: горить термінал в порту Новоросійська

10:32

Ситуація на фронтах: воєнному та дипломатичномуПогляд

10:15

Гетманцев заявив про замах на заступника голови податкової служби Євгена Сокура

10:15

Приїздив гонець від Путіна: РФ в окупації атакує пропагандою - розвідка Британії

Реклама
10:04

РФ не має чим прикрити Москву і буде змушена забирати системи ППО з фронту – КоваленкоВідео

09:57

ІНТЕРПАЙП спростовує брехливу інформацію у ЗМІ щодо співпраці із РФ новости компании

09:47

Експерт пояснив, навіщо РФ витрачає дорогі ракети на удари по цивільних ціляхВідео

09:12

Контрнаступ ЗСУ може прискоритися при прориві у Работіно - ISW

09:00

Путін саджає Ердогана та НАТО на шпагат, РФ прагне розвалу західної коаліції - КузанЕксклюзив

08:34

Без батька залишилися дочки-двійнята: на війні загинув молодий розвідник-сапер

08:27

Гороскоп на завтра 19 серпня 2023: Тельцям - удача, Рибам - пити більше рідини

08:22

Перемогою України стане виведення військ РФ і повернення її територій - Держдеп

08:00

Нечувана оптична ілюзія: тільки генії знайдуть капелюх відьми серед кішок

07:28

США схвалили передачу Україні F-16 з Данії та Нідерландів - Reuters

07:05

"Буде +45 градусів": синоптик попередила про різке зростання температури в Україні

06:46

"Щойно бомбануло": вночі дрон атакував Москву, пошкоджено ЕкспоцентрВідео

06:10

Навіщо міністр оборони Китаю їде в БілорусьПогляд

05:31

Гороскоп на вересень 2023 для Стрільців: везіння, подарунок і успіх у коханніВідео

04:42

Яке сьогодні свято 18 серпня: кого потрібно привітати в цей день

04:15

Як українською правильно назвати "шалфєй": популяризатор мови дав відповідь

04:10

Війна не закінчиться в цьому році, звільнення Криму почнеться в 2024-му - експертВідео

03:20

Важкі бої за Куп'янськ: Мусієнко розповів, чого насправді хочуть росіяниВідео

02:50

Раз "перчинка" - завжди "перчинка": у чому секрет щасливих стосунків Бекхемів

02:20

Дрони – по Києву, ракети – по інших містах: експерт назвав цілі РФ у День НезалежностіВідео

Реклама
01:40

Що краще філе стегна або грудка: дивовижна відповідь вразить досвідчених гурманів

01:10

Чи може РФ бити по мостах Києва: експерт засмутив прогнозомВідео

00:10

Чи висловлюють полонені росіяни каяття та бажання боротися з Путіним: у ГУР відповіли

17 серпня, четвер
23:49

У Сандри Буллок можуть відібрати єдиний "Оскар" - що сталося

23:17

"Сашо, прикрий, будь ласка": Лукашенко розповів, як Путін молив його про допомогу

23:10

"Доведеться рятувати становище": Жданов розповів, чи може РФ щось вичудити

22:57

Зверніть на це увагу: як зрозуміти, що чоловік зраджує і ви за крок до розриву

22:21

М'ясо стане ще смачніше: чим замінити яйце в клярі - потрібен один інгредієнт

22:03

Гелікоптери, ППО і ракети: на Заході анонсували потужну допомогу для України

21:47

Даша Кацуріна публічно зізналася Володимиру Дантесу в любові

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти