В Україну заходять техніка, артилерія і ППО, скоро будуть новини - Зеленський

В Україну заходять важка військова техніка, артилерія та засоби протиповітряної оборони. Проводяться інспекції військово-лікарських комісій, СБУ працює з воєнкомами. Військова розвідка і спецслужба виконують спеціальні завдання. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
У своєму Telegram-каналі у п'ятницю, 18 серпня, він розповів деталі робочої наради з силовиками. Гарант сказав, що Україна отримала нову військову допомогу.
"Щоденна ранкова "звірка годинників". Реалізуються домовленості з партнерами. Заходять важка техніка, артилерія, засоби ППО. Продовжуємо роботу над наступними пакетами. Новини будуть скоро", - зазначив Зеленський.
Також він додав, що обговорювалися питання фронту – оборонні та наступальні операції, результати застосування БПЛ.
Крім того, йде робота і щодо військкоматів.
"(Обговорили, - ред.) перебіг всеохопної інспекції ВЛК. А також робота СБУ щодо "воєнкомів" і колаборантів. Хороші результати. ", - поінформував президент.
Володимир Зеленський підкреслив, що були заслухані доповіді СБУ і ГУР щодо їхніх спеціальних завдань.
Контрнаступ ЗСУ
Армія України звільнила Урожайне Донецької області на Бердянському напрямку, про що повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 16 серпня. Війська закріплюються на позиціях і продовжують наступ.
В Інституті вивчення війни припускають, що якщо ЗСУ просунуться в районі Работино, у них з'являться можливості розпочати операції за найщільнішими мінними полями окупантів. Таким чином, контрнаступ може значно прискоритися.
Журналісти CNN вважають, що ЗСУ просуваються вперед і вибивають окупантів РФ з півдня, використовуючи касетні боєприпаси, які надали США. Українські військові не розголошують деталі операцій.
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