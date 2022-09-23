"Його ми вже відправили": Ердоган розповів, де знаходиться Медведчук

Туреччина передала Медведчука Росії / Колаж фото Reuters , СБУ

Кум російського диктатора Путіна Віктор Медведчук за результатами обміну полоненими був відправлений в Туреччину. Звідти його відправили до Росії. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Анадолу.

Варто відзначити, що він прямо не назвав прізвище Медведчука, але додав, що це людина "про яку наполягав Путін".

"Про одну особу особливо наполягав президент Путін. Його ми вже відправили в Росію", - сказав Ердоган.

Варто відзначити, що російська сторона не розкриває подробиці передачі Медведчука. Спікер Путіна Дмитро Пєсков взагалі заявляв, що "в Кремлі не знають, де зараз Медведчук".

Кума Путіна Медведчука віддали Росії

21 вересня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. З 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це завив в.о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

Повернення захисників Маріуполя в Україну

Україна та Росія 21 вересня провели обмін полоненими. З російського полону вдалося звільнити 215 українців, серед яких п'ять командирів з Азовсталі – Денис Прокопенко, Святослав Паламар ("Калина"), Сергій Волинський ("Волина), Денис Шлег та Олега Хоменко. Обмін відбувся в Чернігівській області.

Україна повернула додому 215 українських військових, в тому числі понад 100 бійців Азову.

До Росії повернулися 55 осіб. За словами президента Володимира Зеленського, до Москви відправили лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука – кума президента РФ Путіна, підозрюваного в Україні у скоєнні державної зради. Тільки за одного Медведчука Києву вдалося звільнити 200 осіб.

Інші новини: