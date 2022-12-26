Розгін "студентського Майдану": ексзаступник секретаря РНБО Сівкович піде під суд

Колишній співробітник КДБ за завданням кураторів РФ пішов працювати в органи державної влади України, встановили в ДБР.

Володимир Сівкович / УНІАН

Державне бюро розслідувань завершило розслідування і направило до суду справу за звинуваченням колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.

Його звинувачують в організації розгону "студентського Майдану" в листопаді 2013 року. Про це йдеться в повідомленні ДБР в Telegram.

"ДБР встановило, що колишній співробітник КДБ СРСР за завданням своїх кураторів пішов працювати в органи державної влади України. Згодом Володимир Сівкович став заступником секретаря РНБО і отримав до Дня Незалежності України в 2013 році військове звання генерал-майора запасу. Вже через три місяці за його безпосередньої участі відбулася організація побиття учасників однієї з перших акцій протесту молоді за євроінтеграційний курс нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Сівкович за завданням на той час президента Віктора Януковича і секретаря РНБО в ніч з 29 на 30 листопада 2013 дав наказ начальнику Головного управління столичної міліції до насильницького розгону мирної акції протесту – "студентського Майдану" в центрі Києва.

"В ході термінової нічної наради в кабінеті начальника ГУ столичної міліції під керівництвом заступника секретаря РНБО був відданий завідомо злочинний наказ. Він, зокрема, передбачав залучення спецпідрозділу "Беркут" для застосування сили до мітингувальників. "Зачистка" Майдану Незалежності від патріотичної молоді повинна була відбуватися під приводом забезпечення нібито встановлення новорічної ялинки", - вказується в повідомленні.

Звинувачення Сівковичу: що відомо

У ДБР уточнюють, що дії обвинуваченого Сівковича кваліфіковані за ч.3 ст. 27, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

За клопотаннями слідчого ДБР, погодженими прокурором, та постановами слідчого судді стосовно вказаної особи заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сівкович знаходиться на території РФ, тому було дано дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо нього.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.

"У нас є інформація, яка вказує на те, що російська влада прагне встановити проросійського лідера в Києві, оскільки розглядає питання про вторгнення та окупацію України. Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв", - повідомили в МЗС Британії.

У список "міністрів" потрапили ще четверо колишніх чиновників з часів Януковича і один екс-нардеп - Арбузов, Азаров, Клюєв і Сівкович. Всі вони з 2014 року живуть в Росії.

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