Янукович "отямився": згадав про Майдан і звинуватив ЗСУ у "війні зі своїм народом"

Віктор Янукович / УНІАН

Екс-президент Віктор Янукович заявив про те, що Україна нібито припинила своє існування після Революції Гідності.

"Україна припинила своє існування, тому що стала воюючою країною", а "влада Майдану досі не принесла обіцяний мир", - зазначив він. Текст звернення екс-"гаранта" опублікував у Facebook його прес-секретар Юрій Карасир.

Янукович зробив умовивід про те, що офіційний Київ нібито перебуває під впливом Заходу.

"Я з подивом спостерігаю, як офіційний Київ намагається розігрувати дві абсолютно взаємовиключні партії. З одного боку він хвалиться тим, що веде "нахабну" зовнішню політику, тим самим нібито демонструючи світу самостійність Української влади, яка не боїться виступати з гострою критикою Німеччини і Франції, яка іноді коливається. З іншого боку, запевняє всіх, що і Париж, і Берлін готові надавати всіляку підтримку, незважаючи на цю критику, і заявляють, що мінський формат вже неактуальний", — пише президент-втікач.

Він також пише, що країна вісім років не знає правду про події на Майдані: "Майже 8 років українцям не хочуть сказати правду про події на Майдані, про яку більшість з них знає. Народ сам зміг без "слідчих" і "прокурорів" зрозуміти і визначити, кому була вигідна ця трагедія і до чого вона привела. Трагедія, яка через бажання наживи "влади Майдану", привела країну до втрати територій, війни і краху".

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Янукович також повторив кремлівський штамп про те, що ЗСУ нібито на Донбасі воюють з власним народом.

"Армія не повинна воювати зі своїми громадянами", - написав екс-президент, який живе в РФ.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, виступаючи 24 серпня з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, у своїй промові навмисно не згадав четвертого президента-втікача Віктора Януковича.

Глава держави перераховував видатних постатей української державності родом з різних регіонів України. Говорячи про Донеччину, Зеленський "забув" Януковича.

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