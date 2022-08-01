Роздача повісток на блокпостах і АЗС: Зеленський відповів на електронну петицію

Президент відреагував на петицію щодо повісток до військкомату / УНІАН

Після того, як на сайті президента набрала необхідну кількість голосів петиція про заборону видачі повісток на блокпостах, АЗС і вулиці, на неї відреагував Володимир Зеленський.

Як йдеться у відповіді глави держави на електронну петицію, дане питання буде комплексно опрацьовано урядом.

Він нагадав, що призов резервістів і військовозобов'язаних на службу проводиться в порядку, який визначений законами про військову службу та мобілізацію. А видача повісток регулюється актами Кабінету міністрів, Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ.

"Враховуючи викладене, я звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання в контексті дотримання прав громадян та законодавства про військовий обов'язок і військову службу", - йдеться у відповіді президента.

Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Крім того, Верховна Рада продовжила воєнний стан, який триває з 05:30 25 травня ще на 3 місяці – до 23 серпня.

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