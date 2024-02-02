Розбита вся вулиця: РФ вдарила авіацією по центру Херсона, є поранені

Внаслідок удару був частково зруйнований 3-поверховий будинок.

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Росіяни вдарили з авіації по центру Херсона / Колаж: Главред, фото: Роман Мрочко, Офіс генпрокурора

Російські окупанти безжально атакували Херсон. Вони використали для ударів авіацію і обстріляли одну з центральних вулиць міста. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

На фото, які з'явилися в Мережі видно, що всі багатоповерхові та приватні будинки, розташовані на цій вулиці, зруйновані та серйозно пошкоджені. Вибуховою хвилею у багатьох будинках вибило вікна. Будівлі залишилися без дахів. У деяких будинках ворожий снаряд знищив частину поверху.

Внаслідок атаки є поранені. На момент удару на подвір'ї була 73-річна жінка. Її госпіталізували з контузією та уламковими пораненнями. Інформації про загиблих поки немає.

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В Офісі генпрокурора заявили, що росіяни вдарили по Херсону з винищувача-бомбардувальника Су-34. Внаслідок удару був частково зруйнований багатоквартирний будинок.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

Голова Харківської ОДА Олександр Прокудін зазначив, що кількість поранених зросла мінімум до двох. Внаслідок удару постраждав 17-річний хлопець, його госпіталізували.

"Окупанти вкрили вогнем житлову забудову у центральній частині міста. Частково зруйновано триповерховий будинок, а також пошкоджено довколишні оселі", - написав він.

Дивіться відео про перші хвилини після удару по Херсону 2 лютого:

Росіяни вдарили з авіації по центру Херсона / фото: скріншот

Обстріл Херсона

Увечері 26 грудня російські окупанти вдарили по евакуаційному поїзду в Херсоні. Унаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції. Ще двоє поліцейських потрапили до лікарні з осколковими пораненнями. Також було поранено двох цивільних людей.

На момент обстрілу на відправлення евакуаційного поїзда чекали близько 140 осіб. Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтями "Порушення законів і звичаїв війни" та "Умисне вбивство".

7 січня ворог атакував ринок у Херсоні. Унаслідок цього постраждав 66-річний чоловік, пізніше він помер. Також відомо ще про щонайменше двох постраждалих цивільних.

РФ вдарила по Херсону 18 січня. Під обстрілом опинилися житлові квартали. Унаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівки, постраждала 50-річна жінка. Також було влучання по агропідприємству в Бериславській громаді області.

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