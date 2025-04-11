В ТЦК у Луцьку знайшли мертвим голову ВЛК – що відомо

Коротко:
- У Луцьку знайшли мертвим голову ВЛК
- Попередньо, тілесних ушкоджень не виявлено
- Судово-медична експертиза має встановити остаточну причину смерті
У приміщенні луцького ТЦК знайшли мертвим голову ВЛК. Про це повідомляє поліція Волинської області.
Там заявили, що 11 квітня вранці надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка без ознак життя у приміщенні луцького ОМТЦК та СП. Було встановлено, що померлий – медик обласної лікарні.
На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група та криміналісти.
"Проведено огляд за участю судмедексперта, попередньо, тілесних ушкоджень не виявлено", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці також додали, що відомості за цим фактом внесли до ЄРДР з приміткою "природна смерть".
Наразі тіло направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті.
ТЦК - останні новини України
Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Кременчуці чоловік вистрілив у військового ТЦК із травматичної зброї. Інцидент стався близько сьомої години ранку 19 березня.
22 лютого повідомлялось, що в Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК. Правопорушника затримали оперативники територіального підрозділу поліції.
Крім того, раніше, в Україні було зафіксовано серію вибухів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Інциденти сталися в Кам’янці-Подільському, Рівному та Павлограді.
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ТЦК та СП
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.
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