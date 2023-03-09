Розстріл українського військового: Єрмак зробив нову заяву про загиблого

6 березня в Мережі почало поширюватися відео, на якому український військовий, який потрапив у полон до окупантів, каже: "Слава Україні".

Вбивство українського захисника / скріншот

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що ім'я розстріляного росіянами українського військового, відео з яким нещодавно з'явилося в Мережі, остаточно не встановлено.

"Зараз відбуваються експертизи для того, щоб ім'я розстріляного військового було остаточно верифіковано. Коли це станеться, з остаточною відповідною інформацією вийде генпрокурор або глава СБУ", - каже Єрмак, передає РБК-Україна.

Що відомо про розстріл українського військового

6 березня в Мережі початок розповсюджувати відео, на якому український військовий, який потрапив у полон до окупантів, каже: "Слава Україні". Відразу після цих слів загарбники розстріляли українця.

відео дня

Після публікації відео 30-та бригада заявила, що це їхній боєць Тимофій Шадура. Але заступник глави Міноборони Ганна Маляр відзначала, що це попередня інформація і точна особа загиблого все ще встановлюється.

8 березня регіональне управління Сил ТрО "Північ" ЗСУ повідомило, що українським захисником, розстріляним російськими військовими, міг бути - боєць 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

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