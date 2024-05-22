Поранена дитина лишилася сиротою: РФ обстріляла будинок в Покровську, є загиблі

Внаслідок удару окупантів загинули чоловік і дружина, їхній 10-річний син і сусід отримали поранення.

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РФ обстріляла будинок в Покровську, є загиблі/ колаж: Главред, фото: Донецька обласна прокуратура, міноборони РФ

Російські окупанти обстріляли місто Покровськ у Донецькій області. Загарбники влучили на подвір’ї приватного будинку, де мешкала сім’я. Внаслідок удару загинули 52-річний чоловік та його 46-річна дружина, а їхній 10-річний син, який в одну мить став сиротою, отримав мінно-вибухову травму.

Також був поранений 24-річний сусід сім’ї. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура у Facebook.

"За даними слідства, 21 травня 2024 року, о 23:00, війська рф нанесли ракетний удар по території с. Ріг м. Покровська. Влучання відбулось на подвір’ї приватного будинку, де мешкала родина. Тілесні ушкодження, не сумісні з життям, отримали 52-річний чоловік та його дружина 46 років. Десятирічний син подружжя зазнав мінно-вибухову травму. Крім того, від вибуху травмовано 24-річного мешканця сусіднього будинку", – йдеться у повідомленні. відео дня

Постраждалих доставили до лікарні, де їм надали медичну допомогу.

У прокуратурі зазначили, що вибухом було пошкоджено три домогосподарства й газогін. За попередніми даними, російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт ракету "Іскандер".

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Удари ракетами і дронами по Україні – останні новини

У ніч на 21 травня РФ вдарила по одному з улюблених місць відпочинку місцевих мешканців у Харкові, є постраждалі. Унаслідок атаки дронів постраждали четверо людей. У всіх – гостра реакція на стрес. Спалахнули пожежі в приватних будинках і в гаражах

Також у ніч на 22 травня дрони РФ атакували об'єкти енергетики на Сумщині, Суми – без світла. Ведеться робота з відновлення електропостачання, яке було припинено через ворожі "прильоти".

Нагадаємо, було названо терміни й цілі нових масованих ударів по Україні. Окупанти можуть використовувати для ударів літаки ТУ-95 і ТУ-22М3, каже військовий аналітик Олександр Коваленко.

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