Поранення не зупинило: окупант, який підвозив ракети на фронт, з другої спроби загинув в Україні

Окупант з другої спроби загинув в Україні / facebook.com/irakli.komaxidze

ЗСУ ліквідували російського окупанта Юрія Тіннікова, командира взводу транспортування ракет. Він повернувся на "спецоперацію" після того, як в червні отримав поранення.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook волонтер, блогер-розслідувач Іраклій Комахідзе, комвзводу транспортування ракет так і не доїхав до пускової установки.

Народився Тінніков в місті Абакан (столиця Республіки Хакасія). Йому було 33 роки. Окупант навчався в політехнічному коледжі (спеціальність – "механіка"), потім в Новосибірському військовому училищі. Далі він пішов у військовий університет МО РФ в Москві і служив у Читі.

Відомо, що дата його смерті -15 серпня 2022 року. У окупанта залишилася сім'я, в якій троє маленьких синів.

Примітно, що до злочинної війни проти України він приєднався в червні і при першому ж транспортуванні отримав поранення. Однак російського військового це не зупинило. Він повернувся на" спецоперацію", але ненадовго.

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували сержанта російської армії Олександра Чадова з Волгоградської області. Він так хотів воювати, що вирішив повернутися на фронт навіть після серйозного поранення.

Також раніше повідомлялося, що на війні в Україні був ліквідований старший сержант російської окупаційної армії Микита Сокур з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.

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