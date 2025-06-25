'Я йому не довіряю': генсек НАТО зізнався, як Путін йому неодноразово брехав

Рютте заявив, що неодноразово викривав Путина на брехні під час особистих розмов.

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Генсек НАТО розповів про відверту брехню Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Що сказав Рютте:

Генсек НАТО не довіряє Путіну

Рютте викрив брехню Путіна під час особистого спілкування

Путін намагався розколоти Захід, але досягнув протилежного

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не довіряє російському президенту Володимиру Путіну, оскільки неодноразово був свідком його брехні під час особистого спілкування. Про це він заявив в інтерв’ю виданню The Guardian.

"Я не змінив своєї думки про Володимира Путіна. Я не довіряю цій людині", - сказав Рютте. відео дня

Генсек НАТО наголосив, що мав численні контакти з Путіним після трагедії з малайзійським пасажирським рейсом MH17 у липні 2014 року, коли літак збили з російської зенітно-ракетної системи "Бук" над тимчасово окупованою територією Донбасу. На той час Рютте був прем’єр-міністром Нідерландів.

"Путін говорив мені, що його військ не було на Донбасі, що він не має жодного стосунку до України, і так далі, і так далі. Усе це було брехнею", - підкреслив він.

Крім того, Рютте зауважив, що Путін прагнув розділити Захід, проте замість цього відбулося зміцнення Альянсу: Фінляндія і Швеція вступили до НАТО, а країни блоку затвердили цільовий показник оборонних витрат у 5% ВВП. На думку Рютте, це точно не тішить Путіна.

"Так що він не може бути дуже задоволений, і він не повинен бути дуже задоволений", - наголосив Рютте.

Заяви генсека НАТО - останні новини

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що підсумкова декларація саміту в Гаазі міститиме важливі формулювання щодо України. За його словами, будується "міст" до вступу України в Альянс, а євроатлантичний курс Києва вважається незворотним.

Також на саміті НАТО в Гаазі лідери країн Альянсу планують ухвалити рішення про підвищення оборонних витрат до 5% ВВП. Генсек Марк Рютте зазначив, що це дозволить європейським і канадським союзникам зрівнятися зі США.

Як повідомляв Главред, Рютте стверджує, що Росія може атакувати одну з країн Альянсу протягом 5–7 років. Він закликав не мати ілюзій щодо намірів Кремля та наголосив на необхідності посилення обороноздатності й рівного розподілу витрат між членами НАТО.

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Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) — нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

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