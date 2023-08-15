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РФ змінила тактику ударів і за раз вистрілює по 30 ракет, а не 80-100 – Жданов

Альона Вороніна
15 серпня 2023, 09:58 оновлено 15 серпня, 10:22
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Окупанти уже не прив’язуються так сильно до визначних дат, але можуть влаштувати обстріл на День незалежності або День прапора.
Олег Жданов, ракета
РФ може влаштувати обстріл на День незалежності або День прапора, вважає Олег Жданов/ колаж: Главред, фото: Главред, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія трохи змінила свою тактику ударів по Україні через нестачу ракет. Зараз російські окупанти влаштовують атаки, більше прив’язуючись до реалій війни, а не до визначних дат, як вони робили раніше.

Така зміна тактики пов’язана з нестачею ракет в РФ. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, нинішні удари окупантів по Україні не завдаються зовсім без причини. Загарбники вже більше орієнтуються на реалії війни, а не на знакові дати. Хоча є і винятки.

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"Наприклад, удари по Одесі пояснювалися тим, що Росії потрібно було зруйнувати зернову угоду. Хоча останнім часом, здійснюючи удари, Росія більше намагається прив'язуватися до реалій війни, ніж раніше. Проте, "скрєпи" спрацьовують і на певні знакові дати. В останні дні, як бачите, ніяких дат не було, а обстріли були, тому противник діє, виходячи саме з військової необхідності", – зазначив Жданов.

При цьому військовий експерт не відкидає варіанту, що країна-агресорка Росія цілком може влаштувати обстріл на День незалежності або День прапора. Також у подальшому росіяни цілком можуть влаштовувати атаки у знакові дати. Але часто це робити окупантам не вдасться, адже їхні запаси ракет вичерпуються.

"Втім, прив'язка до дат, в принципі, буде не настільки суттєвою, тому що ракет Росія вже особливо не накидається. У РФ вже немає можливості діяти так, як свого часу робив Суровікін, коли за раз вистрілювалося по 80-100 ракет. Подивіться на недавні обстріли – Росія вистрілює за раз приблизно 30 ракет, та й то там така "збірна солянка", коли запускають усе, що зуміли назбирати", – зазначив Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня РФ атакувала Одесу дронами та ракетами. Окупанти застосували 15 дронів та вісім ракет "Калібр". Силами протиповітряної оборони всі атаки було відбито. Спалахнули пожежі. Постраждали троє співробітників супермаркету.

У ніч на 15 серпня російські окупанти масово вдарили по Україні. РФ вдарила ракетами, вибухи лунали у Дніпрі, Львові, Луцьку, Хмельницькому, Запоріжжі, Слов’янську.

Внаслідок ракетного удару по Луцьку загинули троє людей, ще кілька постраждалих у лікарні. У Дніпрі дві людини постраждали: 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома, 70-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. У Львові чотири людини отримують медичну допомогу.

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