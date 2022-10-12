Ракетні удари – нова тактика Путіна після Кримського мосту: експерт сказав, куди битиме РФ

Експерт сказав, куди битиме РФ ракетами/ Нацполіція України, скрін

Країна-агресорка Росія після пошкодження Кримського мосту змінила свою тактику щодо України і тепер завдає масових ракетних ударів по території нашої держави.

Мета таких ударів – завдати шкоди цивільним об’єктам і критичній інфраструктурі. Це абсолютно ніяк не вплине на ситуацію у зоні бойових дій. Проте Путін про це не хвилюється, адже йому зараз важливо створити яскраву картинку, яку він зможе пред’явити росіянам. Про це розповів блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду.

Для російського диктатора такі масові ракетні удари по Україні – це у першу чергу спосіб показати, що Росія може відповідати на певні інциденти, наприклад, на пошкодження Кримського мосту.

"А що може бути більш яскравою картинкою, ніж обстріл Києва, знеструмлення регіонів України та відсутність водопостачання?! Тобто росіяни хочуть продемонструвати, що можуть спричинити хаос", – пояснює Коваленко.

Проте ніякого хаосу серед українців не буде, наголосив експерт, адже війна триває уже майже 8 місяців, й громадян нашої держави уже нічим не здивуєш. А от відповідь для загарбників може бути досить сильною.

"ЗСУ російських окупантів можуть здивувати. До того ж, у РФ мають розуміти, що від цих дій гірше буде їм самим, бо сьогодні вже знову можна розпочинати процес визнання Росії країною-спонсором тероризму. Наприклад, на рівні Сенату та Конгресу США", – зазначає Коваленко.

Раніше російський правозахисник Марк Фейгін зазначав, що через власні невдачі на фронті в Україні Росія вдарила ракетами та дронами майже по кожній області. Однак ЗСУ цього просто так не залишать та будуть давати жорстку відповідь. Цілями можуть стати Бєлгород та Ростов.

Також раніше керівник Центру урядового зв'язку Великобританії Джеремі Флемінг наголошував, що після місяців виснажливих боїв у війні проти України у країни-агресорки РФ уже залишилося дуже мало боєприпасів. Росія зазнала серйозних втрат за цей час, і сили агресорки уже виснажені.

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