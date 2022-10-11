УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У РФ закінчуються боєприпаси, її сили виснажені – керівник спецслужби Британії

11 жовтня 2022, 11:53

Уже ясно, що сміливі дії України на полі бою і в кіберпросторі переламали ситуацію, наголошує Флемінг.

Джереми Флеминг, уничтоженная российская техника
У РФ закінчуються боєприпаси, її сили виснажені – керівник спецслужби Британії/ Генштаб ЗСУ, gchq.gov.uk

Після місяців виснажливих боїв у війні проти України у країни-агресорки РФ уже залишилося дуже мало боєприпасів. Росія зазнала серйозних втрат за цей час, і сили агресорки уже виснажені.

Про це йдеться в опублікованих тезах виступу керівника Центру урядового зв'язку Великобританії (GCHQ) Джеремі Флемінга, пише The Guardian. Свою промову він збирається оприлюднити у вівторок, 11 жовтня, в аналітичному центрі Rusi.

У тексті промови він наголошує, що про закінчення у росіян боєприпасів вже зрозуміло не лише російським командирам на місцях, а й іншим державам.

"До неминучої військової перемоги Росії, про яку говорила їхня пропагандистська машина, далеко, і ясно, що сміливі дії України на полі бою і в кіберпросторі переламали ситуацію", – йдеться у тезах запланованого виступу Флемінга.

Керівник Центру урядового зв'язку Британії також планує заявити, що рішення російського диктатора Володимира Путіна виявилися помилковими, і що він "використав стратегію з високими ставками", що призвело до стратегічних помилок.

Раніше видання CNN писало, що у російського диктатора Володимира Путіна почався припадок люті через вибух Кримського мосту та інших жорстких невдач російської армії на фронті. Він вирішив "помститися" масованим ракетним ударом по Україні 10 жовтня. Такий прояв жорсткості Путіна може свідчити про те, що скоро буде новий жахливий поворот у війні, яку він розв'язав проти України.

Також раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін вирішив зняти з обговорення питання про узгодження можливості застосування тактичної ядерної зброї. Натомість він вирішив влаштувати масований ракетний удар по Україні. Таке рішення він прийняв після спілкування з кількома постійними членами Ради Безпеки РФ.

Читайте також:

новини Росії війна в Україні вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:31

Окупанти атакували дронами-камікадзе ТЕС на Вінниччині

12:27

Хотів заробити: ЗСУ ліквідували окупанта, який вбивав українців ще в 2014 рокуВідео

12:26

Влаштують тиждень пекла: які міста громитимуть найближчими днями - гороскоп для УкраїниВідео

12:05

"Робить все непридатним": Дантес підколов Наталю Могилевську, яка співає в підземках під час тривогВідео

11:58

"Я спустошена руйнуваннями, моє серце з українцями": Міла Йовович палко підтримала українців

Реклама
11:53

У РФ закінчуються боєприпаси, її сили виснажені – керівник спецслужби БританіїВідео

11:24

Гороскоп Таро на тиждень 10-16 жовтня: Тельцям - ревнощі, Ракам - лінь, Терезам - прибутокВідео

11:08

Генерал, який чавив танками людей під час путчу 1991 року, тепер командує війною в УкраїніФото

10:58

"Путін готовий влаштувати різанину": у війні РФ проти України може початися нова жахлива фаза - CNNВідео

10:51

Хто береже береженого: 8 ознак, що ваш янгол-охоронець поруч

10:39

Їхав на роботу: від ракетного удару ворогів у Києві загинув полковник поліції

10:39

Весь Київ буде без світла: з'явився графік віялових відключеньВідео

10:19

Українські біженці зможуть отримувати пенсію в Польщі: хто має право претендувати

09:57

Путін хотів вдарити ядеркою по Україні, але в останній момент влаштував масований обстріл - ЗМІВідео

09:29

ЗСУ звільнили понад 200 кв. км на заході Луганської області - ISW

08:52

Криворукі терористи знову змусили світ про себе говоритиПогляд

08:42

Крах, громадянська війна і виживання режиму Путіна: озвучено три сценарії майбутнього РФ

08:08

Жіночий гороскоп на тиждень 10-16 жовтня: Ракам - з'ясування стосунків, а Рибам - здійснення мріїВідео

07:59

Російська ракета вбила в центрі Києва лікаря Охматдиту: 5-річний хлопчик залишився сиротою

07:23

Гороскоп на сьогодні 11 жовтня 2022: Левам - знайомство, Терезам - сюрприз, Водоліям - ривок у кар'єріВідео

Реклама
07:12

Арестович оцінив ризики вторгнення Білорусі в УкраїнуВідео

06:47

Ворог публічно розписався у неспроможності воювати проти ЗСУПогляд

06:40

Мінус 174 окупанта, літак Су-25 і багато іншої техніки: озвучено втрати РФ за добу на Півдні

06:10

"Це точно не кінець": астролог попередила про масові руйнування на цьому тижніВідео

06:00

З Днем дівчаток - прикольні поздоровлення і милі листівки до свята

05:15

Різке похолодання розчавить бабине літо: українці дізналися терміни "крижаного" прогнозуВідео

04:30

"Особистий удар по Путіну": Жданов пояснив символічне значення удару по Кримському мосту

03:43

Неймовірний гарнір і божественний десерт: навіщо люди смажать банани

03:20

Найсмачніший домашній хліб в духовці: швидкий рецепт за 25 хвилинВідео

03:09

Полуничка від полунички: Хайді Клум влаштувала парну фотосесію у відвертій білизні з юною донькою

02:37

Зірка серіалу Гра престолів таємно вийшла заміж

02:10

Мороз буде "щипати": синоптик розповіла, коли в Україні різко похолодаєВідео

01:40

"У нас там все заміновано": експерт розповів, чи існує реальна загроза з боку БілорусіВідео

00:58

Може, щось знає: Собчак з матір'ю залишає Росію

00:51

Прикмети на 11 жовтня: 3 речі, які категорично не можна робити в цей деньВідео

00:26

Сліпа російська співачка-путіністка Гурцька знялася без окулярів

00:00

Соловйов влаштував справжню істерику через його заарештовану віллу в Італії і накинувся на ПугачовуВідео

10 жовтня, понеділок
23:44

Бомбитимуть: Арестович попередив про "спекотну" нічВідео

23:25

США передають Україні новітні засоби ППО: Байден терміново зателефонував ЗеленськомуВідео

23:13

"Найнижчий і ганебний спосіб вести війну": Комаров показав Київ після атаки росіян

Реклама
23:01

Ракетна атака по Україні матиме руйнівні наслідки для РФ: що чекає окупантівВідео

22:52

"Богохульство, злодійство, розпуста": Кіркоров і Корчевніков влаштували розбірки через війну в Україні

22:30

"Україну неможливо зупинити": Зеленський зробив заяву після ракетної атаки РосіїВідео

22:02

Вся країна була у вогні: Залужний показав карту ракетних атак Росії на УкраїнуВідео

21:55

Армія РФ зазнає ганебної поразки: Лобода показала доказ

21:41

Ніяких переговорів про Україну: Данілов приструнив Туреччину за ініціативу переговорів РФ із ЗаходомВідео

21:18

"Мій дух сильніший за ракети": Ніна Матвієнко опублікувала зворушливу промову в траурний деньВідео

21:12

Військовий експерт назвав ймовірні терміни підготовки нового масованого удару РФВідео

21:10

Тодоренко вперше показала молодшого сина МираВідео

21:00

Росія задіяла недоторканий запас ракет, терор може тривати 2-3 дні - КоваленкоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти