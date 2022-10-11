У РФ закінчуються боєприпаси, її сили виснажені – керівник спецслужби Британії/ Генштаб ЗСУ, gchq.gov.uk

Після місяців виснажливих боїв у війні проти України у країни-агресорки РФ уже залишилося дуже мало боєприпасів. Росія зазнала серйозних втрат за цей час, і сили агресорки уже виснажені.

Про це йдеться в опублікованих тезах виступу керівника Центру урядового зв'язку Великобританії (GCHQ) Джеремі Флемінга, пише The Guardian. Свою промову він збирається оприлюднити у вівторок, 11 жовтня, в аналітичному центрі Rusi.

У тексті промови він наголошує, що про закінчення у росіян боєприпасів вже зрозуміло не лише російським командирам на місцях, а й іншим державам.

"До неминучої військової перемоги Росії, про яку говорила їхня пропагандистська машина, далеко, і ясно, що сміливі дії України на полі бою і в кіберпросторі переламали ситуацію", – йдеться у тезах запланованого виступу Флемінга.

Керівник Центру урядового зв'язку Британії також планує заявити, що рішення російського диктатора Володимира Путіна виявилися помилковими, і що він "використав стратегію з високими ставками", що призвело до стратегічних помилок.

Раніше видання CNN писало, що у російського диктатора Володимира Путіна почався припадок люті через вибух Кримського мосту та інших жорстких невдач російської армії на фронті. Він вирішив "помститися" масованим ракетним ударом по Україні 10 жовтня. Такий прояв жорсткості Путіна може свідчити про те, що скоро буде новий жахливий поворот у війні, яку він розв'язав проти України.

Також раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін вирішив зняти з обговорення питання про узгодження можливості застосування тактичної ядерної зброї. Натомість він вирішив влаштувати масований ракетний удар по Україні. Таке рішення він прийняв після спілкування з кількома постійними членами Ради Безпеки РФ.

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