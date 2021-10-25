Ракетна атака на Москву: у РФ відповіли на гучну заяву ОП

Ракетні випробування в Україні / УНІАН

Член комітету Ради Федерації РФ Сергій Цеков прокоментував заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича про те, що оперативно-тактичні ракети в майбутньому можуть долітати до Москви.

"Звичайно, це більше самопіар. Треба зробити гучну заяву, щоб на нього звернули увагу, щоб його оцінили. Він розуміє, що його однозначно негативно оцінять за межами України. Не тільки в Росії. Я думаю, що й інші країни, які тверезо розуміють, що таке можлива атака України в напрямку Росії: не тільки Москви, але і щодо будь-якого іншого міста", - висловив він RT.

Цеков вважає, що Арестовичу важлива позитивна реакція з боку Києва, оскільки нещодавно він негативно висловився з приводу українізації в країні. За словами сенатора, зараз у раднику глави ОП потрібно "довести свою лояльність".

Нагадаємо, раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявляв, що Росія відповіла на "розміщення військ НАТО в Україні" спільними військовими навчаннями з Білоруссю. При цьому можлива поява військ Альянсу на території Української держави буде сприйнято в Кремлі як "перетин червоних ліній".

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що Київ самостійно вирішуватиме, яким чином зміцнювати безпеку власної держави. За його словами," червоні лінії " Москви обмежуються виключно територією РФ.