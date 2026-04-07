Новий статус у Резерв+: у Міноборони надали важливе роз’яснення

Правила бронювання не змінилися та регулюються чинним законодавством.

Статус "оперативний резерв": кого це насправді стосується

Коротко:

Статус "оперативний резерв" існував у системі й раніше

Йдеться про невелику категорію людей, це не масове явище

У разі виникнення питань радять звертатися до служби підтримки через додаток

Нещодавно в Мережі поширилася інформація, що в додатку Резерв+ з'явилося нове оновлення — статус "оперативний резерв".

Міністерство оборони України пояснило, що цей статус не є оновленням — він відображався в системі й раніше.

Що означає статус "оперативний резерв" і кого він стосується

"До оперативного резерву можуть бути віднесені громадяни, зокрема після строкової служби або в інших передбачених законом випадках. Зараз мова йде про відносно невелику кількість людей, ця категорія не є масовою", - зазначили у відомстві виданню РБК-Україна.

Жодних нових функцій у цій частині не вводилося, а діючі правила бронювання регулюються відповідними нормативними актами.

Резерв+

Що робити, якщо з'явився статус "оперативний резерв" Резерв+

"Якщо у вас виникають питання щодо вашого статусу в Резерв+ та його коректності, радимо звернутися до служби підтримки через меню додатка — там допоможуть перевірити конкретну ситуацію та нададуть пояснення", — зазначили в Міноборони.

Кого заносять до "оперативного резерву"

Адвокат Марина Бекало повідомила, що військовий оперативний резерв формується:

з військовозобов'язаних громадян, які вже мають досвід участі в бойових діях або досвід військової служби;

громадян, які проходили базову загальновійськову підготовку (БЗІН) або навчальні збори;

які мають певну військову спеціальність і призначаються для доукомплектування органів військового управління, військових частин і підрозділів бойового складу.

Також до резерву включають військовозобов'язаних громадян віком від 45 років — до досягнення ними граничного віку перебування в запасі, тобто до 60 років. Вони можуть бути віднесені до територіального резерву для доукомплектування сил територіальної оборони.

"Оперативний резерв" і бронь від мобілізації

Як писав Главред, статус "оперативний резерв" у Резерв+ унеможливлює бронювання на критично важливих підприємствах.

Юрист Тетяна Потапова пояснила, що бронюванню підлягають лише військовозобов'язані, але не резервісти.

"Останні кілька днів топ звернень - це відмови в бронюванні у зв'язку з тим, що громадянин є резервістом. Неможливо забронювати резервіста за загальним правилом, тому що постанова Кабміну цього не передбачає", – зазначила юрист.

Раніше Кабмін ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних. Рішення спрямовано на захист працівників оборонно-промислового комплексу та підприємств, що забезпечують економічну стабільність країни.

Тим часом в Україні активно обговорюють можливе посилення мобілізації через нові підходи до обліку військовозобов'язаних, перевірки даних та перегляду бронювань. Планується більш жорсткий контроль за тими, хто самовільно покинув частини, та підвищення ефективності бронювань для оборонної промисловості.

Чи можуть ТЦК змушувати вийти з авто на блокпосту: відповідь адвоката Адвокат, юрист практики вирішення судових спорів RELIANCE Ірина Цибко пояснила, чи мають уповноважені особи право вимагати від водія вийти з автомобіля на блокпосту. "Тут важливо розрізняти, про кого саме йдеться. Якщо мова йде про представників ТЦК — ні, у них немає такого права. Перевірити військово-облікові документи можна і без того, щоб людина виходила з автомобіля. Тобто особа не зобов'язана цього робити. Якщо ж мова йде про поліцію, то також не завжди є обов'язок виходити з машини", — сказала вона в інтерв'ю Главреду. Цибко підкреслила, що перед тим, як вимагати від водія вийти з автомобіля, поліцейські повинні представитися, пояснити мету зупинки, причину перевірки та обґрунтувати необхідність виходу з машини. Перевірити документи, встановити особу або з'ясувати, чи не перебуває людина в розшуку, можна і без того, щоб водій залишав автомобіль. Водночас, якщо транспортний засіб або особа перебувають у розшуку або є підозра у причетності до правопорушень, що становлять загрозу безпеці, поліцейські можуть попросити водія вийти, показати руки та провести огляд автомобіля.

Інші новини:

Що таке "Резерв+"? "Резерв+" – це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, з допомогою якого, зокрема, можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК). У Міноборони зазначають, що скоро у "Резерв+" з’являться електронні направлення на ВЛК, а влітку з'явиться електронний військовий квиток. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія застосунку буде доступна влітку цього року.

