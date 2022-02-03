Працівники Укрзалізниці прославилися відео, де косять бур’ян біля колій по коліна у снігу

Працівники Укрзалізниці косили бур’ян біля колій по коліна у снігу/ Скрін з відео

На Закарпатті працівники косили бур'ян поблизу залізничних колій при тому, що сніг їм сягав майже по коліна.

Таке видовище потрапило на відео до одного з чоловіків, які у той час проїжджали повз на автомобілі. Місцевий житель Євгеній Чорней оприлюднив відеоролик у Facebook.

Зазначається, що подія відбулася біля села Пасіка Мукачівського району. При цьому автор відео стверджує, що бур'ян косили саме працівники "Укрзалізниці".

"Закарпатці! Годі хвилюватися, що зима не відходить, жалітись, що десь дороги не чистять тощо… Будьте оптимістами, як працівники "Укрзалізниці", і готуйтесь до літа", – зазначається у дописі.

На відеоролику чути, як чоловік, який його знімав, підбадьорює працівників: "Так тримати! Скоро літо".

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Користувачі під дописом по-різному відреагували на такі події. Здебільшого люди жартували:

"Коли забрати сіно, яке накосили?",

"То вони підсніжники шукають",

"Добре, що бензин дешевий",

"Що вони там курять?".

Проте дехто висловлював критику і писав, що працівники виконують дивні вказівки свого керівництва.

Публікація уже набрала понад 30 тисяч переглядів.

Нагадаємо, раніше на Одещині українські дорожники укладали асфальт під час снігопаду – покриття вони клали прямо на лід. У Службі автомобільних доріг в Одеській області зазначили, що підрядну організацію завчасно попередили про погіршення погодних умов, проте дорожники все одно взялися виконувати роботу.

Раніше подібна ситуація сталася у заметеному снігом Києві – дорожники укладали асфальт на одній з вулиць, незважаючи на серйозний снігопад і негоду. Очевидців подій обурила така ситуація.

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