Путін висунув Україні ультиматум: ЗМІ назвали головні умови

У Кремлі висунули ультиматум Україні / Фото : Reuters

Росія висунула Україні вимоги, у разі реалізації яких можливо припинення агресії.

Як пише видання zn.ua з посиланням на власні дипломатичні джерела, держава-агресор Росія висунула Україні відразу шість вимог.

Серед них - нейтральний статус України, а також розширення "ДНР" і "ЛНР".

При цьому п'ять вимог РФ повинні бути закріплені в українській Конституції.

Ультиматум РФ Україні:

відмова від руху в НАТО і нейтральний статус України (РФ хоче стати одним з його гарантів);

російська мова - друга державна (скасування всіх законів, які нібито її обмежують);

визнання Україною Криму російським;

визнання Україною незалежності "ДНР" і "ЛНР" в адміністративних межах областей (включаючи нині контрольованими Україною територіями);

"денацифікація" (заборона діяльності ультра-націоналістичних, нацистських і неонацистських партій і громадських організацій, скасування чинних законів про героїзацію нацистів і неонацистів);

"демілітаризація України" (відмова від наступального озброєння, під яке при бажанні можна підвести будь-які види озброєнь).

Зустріч Кулеби і Лаврова

У четвер, 10 березня, в турецькій Анталії відбулися переговори Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. Вона почалася об 11: 25 (10: 25 за київським часом). Ця зустріч була першою з початку війни, яку провели на рівні глав МЗС.

За словами Кулеби, переговори були складними - сторони поки не змогли досягти рішення про припинення вогню, але є певний прогрес у гуманітарному питанні.

Глава російського МЗС Сергій Лавров у свою чергу зробив ряд скандальних заяв за підсумками зустрічі.