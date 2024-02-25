Скільки українцям доведеться заплатити за світло в березні: точна відповідь Міненерго

У Міненерго розповіли, як зміняться тарифи на електрику навесні цього року.

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Скільки українцям доведеться заплатити за світло в березні / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні діючий тариф на електроенергію становить 2,64 грн за кВт/год. Як зміниться ця цифра навесні розповів міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону, пише Телеграф.

Згідно зі словами міністра, починаючи з 1 березня українців чекає безліч змін. Однак, серед усіх актуальних питань питання про підвищення тарифу на електроенергію немає.

Глава Міненерго заявив, що ціна на світло залишиться колишньою до кінця опалювального сезону. Вся справа в тому, що є певна постанова, яка буде діяти до 1 травня.

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Також Герман Галущенко додав, що переглянути ситуацію уряд України зможе вже в квітні, але на даний момент немає ні проектів, ні розрахунків, також нічого не рухається в напрямку підвищення тарифів.

Зараз українці живуть за тарифом 2,64 грн за кВт/год без урахування обсягу споживання. Таким він імовірно і залишиться в квітні.

Комуналка в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні до кінця опалювального сезону 2023/2024 року тарифи на комунальні послуги для населення не змінюватимуться - оскільки продовжує діяти закон, що встановлює мораторій на підвищення цін (тарифів) на ринку природного газу та у сфері теплопостачання. Про це розповів голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус .

Також, в Україні очікується зростання тарифів відразу на ряд комунальних послуг. Як кажуть в Нацбанку, в першу чергу подорожчають опалення і гаряча вода. Втім, у фінансовому регуляторі конкретних термінів не називають – лише зазначають, що підвищувати тарифи в Україні будуть до економічно обґрунтованого рівня.

До того ж, в Україні на знижку в розмірі 50% від вартості комунальних послуг мають право вдови загиблих українських бійців. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України. Така норма міститься у статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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