Людей залякують стріляниною: Мінськ силою перекидає сотні нелегалів до кордонів

Нелегали штурмують кордон Польщі / Reuters

Білоруські військові силою перевезли мігрантів з Близького Сходу до кордону Литви. Серед них, зокрема, молоді чоловіки, жінки, люди похилого віку та діти до 12 років, наймолодшому — п'ять місяців.

Про це розповіли мігранти з одного з таборів на кордоні з Польщею, повідомляє портал Delfi.

Біженці зазначили, що тих, хто був не в центрі табору, посадили у великі машини, людей забрали всіх — дітей, сім'ї, всього 500 осіб.

"Наказували сідати, сказали, що повезуть до Польщі. Люди плакали, просили нікуди їх не везти, не відокремлювати від табору і близьких. Тоді білоруські прикордонники стали стріляти в повітря. Нас посадили в машини і близько години кудись везли", - сказали вони журналістам.

Разом з тим в Мережі обговорюють одяг, в який одягнені люди, які штурмують польський кордон. Вартість одягу нелегальних мігрантів, які прямують до Польщі, викликала хвилю обговорень у соціальних мережах.

Реклама

В Twitter користувачі звернули увагу на фотографію, на якій зображений чоловік в блакитній куртці, в'язаній шапці і захисній масці.

читайте такожЗнущання над дітьми та сльози на камеру: як нелегали штурмують кордон Польщі

Один з юзерів припустив, що біженця відобразили в утепленому бомбері PBI Chilliwack люксового бренду Canada Goose з хутряною обробкою на капюшоні. Ціна речі з урахуванням знижки становить чотири тисячі злотих (близько тисячі доларів), що демонструється на скріншоті сайту марки.

/ Twitter.com/_A_Vit_

"В Іраку і Сирії, напевно, купують. Там дешевше", - іронізують користувачі.

У той же час інші коментатори порахували, що мігрант придбав репліку дорогого верхнього одягу на AliExpress або інших подібних платформах.

Читайте ще: