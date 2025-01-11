Палають порти, зруйновані будинки росіян: РФ атакував рій дронів - де влучили

У Криму та на інших окупованих територіях, а також у низці російських міст, було неспокійно.

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В РФ дрони вдарили по будинках / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, соцмережі

Ключове:

Міста Росії, а також Крим – під атакою безпілотників

Новоросійськ у вогні: є влучання у порту

Російське ППО "знищило" 85 дронів за ніч

У ніч на 11 січня російські області сколихнули потужні вибухи. Місцеві жителі та пропагандисти повідомляють про численні "хлопки" й атаку безпілотників, кадри з місця подій ширяться в мережі.

Воронеж і Анапа чули сильні вибухи

У Воронезькій області губернатор заявив про успішну роботу ППО, але жителі неодноразово чули вибухи.

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Подібні повідомлення надходять із Краснодарського краю, де в Анапі сирени увімкнули вже після вибухів.

Також є інформація про влучання в районі Утриша й Варварівки неподалік Турецького потоку.

Росію атакували дрони / фото: тг-канал Главред

Новоросійськ - пожежа в порту

Особливо гучно було в Новоросійську, де внаслідок вибухів у порту почалася масштабна пожежа.

Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації, підтвердив численні удари по інфраструктурі порту.

"Багато прильотів по порту Новоросійська",– написав Андрій Коваленко в соцмережах.

У мережі з'явилися кадри наслідків.

Котовськ - дрони впали на будинки

У місті Котовськ Тамбовської області постраждали два п'ятиповерхові житлові будинки. П’ятеро людей отримали травми, у квартирах вибило вікна, а будівлі зазнали значних пошкоджень.

РФ відчиталась про "успіхи" ППО - аеропорти закриті

Міноборони Росії звітує про "перехоплення" 85 безпілотників за ніч, із яких:

31 — над Чорним морем,

16 — у Воронезькій області та Краснодарському краю,

14 — над Азовським морем,

решта — в Бєлгородській, Тамбовській, Курській областях і Криму.

Попри ці заяви, масштаби руйнувань і кількість інцидентів ставлять під сумнів ефективність роботи ППО.

В РФ прозвучали вибухи / фото: тг-канал Главред

Більше того, в російських аеропортах введено режим "Килим" через загрозу невідомих дронів. Літаки не приймають і не відправляють в аеропортах Казані, Нижньокамська та Ульяновська.

Останні атаки на РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 січня 2025 року сильної атаки дронів зазнали одразу кілька населених пунктів Росії. Зокрема, повідомили про вибухи в Ленінградській області, де було аж 1600 м² охоплено вогнем.

Стало також відомо, що РФ намагалась замаскувати ці об'єкти. Керівник ЦПД Андрій Коваленко пояснив, що окупанти намагаються приховати справжню продукцію військових заводів, однак марно.

Окрім цього, Генштаб розповів, що ЗСУ вгатили по пункту управління РФ, що знаходиться у Світлодарську. Ба більше, впродовж цього тижня українські війська також провели серію ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах у Донецькій області.

Більше новин про атаки на РФ:

Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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