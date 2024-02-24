Збиття літака А-50: аналітики дали відповідь, чому в РФ брешуть про "дружній вогонь"

Після того, як українські сили збили рідкісний російський літак-розвідник А-50У ввечері 23 лютого, російські блогери почали активно поширювати теорію, нібито це повітряне судно могло бути збите "дружнім вогнем" російської ППО.
При цьому блогери країни-агресорки РФ звинувачують російських військових у системних проблемах і закликають їх вирішити, щоб уникнути подальших інцидентів дружнього вогню. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, чому в РФ так гучно заговорили про можливий "дружній вогонь", і яка від цього користь для російських окупантів.
Аналітики зазначають, що такі зусилля спрямовані "на деморалізацію українців і переконання росіян у тому, що перемога забезпечена".
"Двічі збиті Україною російські літаки стратегічного призначення з різницею в кілька тижнів серйозно підривають цей російський наратив. Ентузіазм мілблогерів у приписуванні приголомшливої некомпетентності власним російським ППО – єдине можливе пояснення численних випадків, коли "дружній вогонь" збивав літаки, допомагаючи координувати дії самих ППО – дивний", – зазначили аналітики ISW.
Збиття російського літака-розвідника А-50У
Нагадаємо, українські сили знищили російський літак А-50 ввечері у п’ятницю, 23 лютого. Знищення А-50 офіційно підтвердив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук. Він подякував усім, хто забезпечив такий результат.
Розвідка розкрила деталі, як бійці армії України знищили новий А-50У окупантів. Росія використовувала літак-розвідник А-50У для наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації, розповіли у Головному управлінні розвідки.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російський літак А-50 збили завдяки маріупольським партизанам. Літак А-50 вартістю 330 мільйоні доларів вдалось збити за допомогою партизанів в Маріуполі. Вони відслідковували місцезнаходження російських бортів.
У Defense Express розкрили, чим насправді збили А-50. Зазначається, що російський літак А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу далекого радіусу дії С-200. Значна віддаленість від фронту унеможливлює застосування ЗРК Patriot.
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