Збиття літака А-50: аналітики дали відповідь, чому в РФ брешуть про "дружній вогонь"

У Росії почали говорити, нібито цей літак збило російське ППО "дружнім вогнем". Аналітики сказали, яка користь для окупантів від того, щоб брати вину на себе.

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Росії вигідно брехати, що літак А-50 збив "дружній вогонь" їхньої ППО, кажуть аналітики/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін

Після того, як українські сили збили рідкісний російський літак-розвідник А-50У ввечері 23 лютого, російські блогери почали активно поширювати теорію, нібито це повітряне судно могло бути збите "дружнім вогнем" російської ППО.

При цьому блогери країни-агресорки РФ звинувачують російських військових у системних проблемах і закликають їх вирішити, щоб уникнути подальших інцидентів дружнього вогню. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, чому в РФ так гучно заговорили про можливий "дружній вогонь", і яка від цього користь для російських окупантів.

Аналітики зазначають, що такі зусилля спрямовані "на деморалізацію українців і переконання росіян у тому, що перемога забезпечена".

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"Двічі збиті Україною російські літаки стратегічного призначення з різницею в кілька тижнів серйозно підривають цей російський наратив. Ентузіазм мілблогерів у приписуванні приголомшливої некомпетентності власним російським ППО – єдине можливе пояснення численних випадків, коли "дружній вогонь" збивав літаки, допомагаючи координувати дії самих ППО – дивний", – зазначили аналітики ISW.

Збиття російського літака-розвідника А-50У

Нагадаємо, українські сили знищили російський літак А-50 ввечері у п’ятницю, 23 лютого. Знищення А-50 офіційно підтвердив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук. Він подякував усім, хто забезпечив такий результат.

Розвідка розкрила деталі, як бійці армії України знищили новий А-50У окупантів. Росія використовувала літак-розвідник А-50У для наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації, розповіли у Головному управлінні розвідки.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російський літак А-50 збили завдяки маріупольським партизанам. Літак А-50 вартістю 330 мільйоні доларів вдалось збити за допомогою партизанів в Маріуполі. Вони відслідковували місцезнаходження російських бортів.

У Defense Express розкрили, чим насправді збили А-50. Зазначається, що російський літак А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу далекого радіусу дії С-200. Значна віддаленість від фронту унеможливлює застосування ЗРК Patriot.

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