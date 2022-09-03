П'яний окупант скаржиться своїй жінці на великі втрати - розвідка

Росіянин скаржиться жінці на великі втрати / t.me/DIUkraine

П'яний російський військовий у розмові зі своєю дружиною скаржиться на те, що його підрозділі несе великі втрати. Більше сотні окупантів загинули і отримали поранення, повідомляє прес-служба ГУР МО України.

Окупант скаржиться, що місце, де вони знаходяться обстріляли українські військові, в результаті чого залишилася тільки велика канава.

"Якщо я сказав, що подзвоню тобі, то це не означає, що я дав слово і треба чекати саме в цей день мого дзвінка", - каже окупант своїй жінці.

Під час розмови жінка окупанта зрозуміла, що він п'яний, а він підтвердив це і заявив, що більше там нічого робити, окрім як пити.

Потім він розповів, що йому вдалося вижити, проте з 300 військових боєздатними залишилося тільки 72. Решта загинули або отримали поранення.

Нагадаємо, раніше в захопленому російськими окупантами Херсоні прогриміли потужні вибухи.

При цьому офіційні джерела поки не коментують ситуацію в тимчасово окупованому місті.

Додамо, що в мережі публікують відео нових вибухів у Херсоні. Уточнюється, що "бавовна" сталася на складі БК окупантів РФ і в районі Антонівського мосту.

Як відомо, Збройні Сили України знищили практично всі Великі Мости на окупованій частині Херсонської області. Йдеться про Антонівський залізничний та автомобільний мости та Новокаховський. У цьому ЗСУ допомогли американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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