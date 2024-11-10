П'яний комбриг розбився в ДТП: деталі самоліквідації генерала-"м'ясника" РФ

Павло Клименко у п'яному стані на великій швидкості з'їхав на мотоциклі в кювет і пізніше помер.

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Павло Клименко / Колаж: Главред, фото: radiosvoboda.org, скріншот

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Генерал Клименко розбився у п'яній ДТП

Причиною смерті записали "удар дронів"

Генерал-майор армії країни-окупанта РФ Павло Клименко розбився в дорожньо-транспортній пригоді в стані алкогольного сп'яніння на території захопленої Донецької області.

Як пише Telegram-канал ВЧК-ОГПУ з посиланням на відповідні документи та розповіді очевидців, Клименко у п'яному стані на великій швидкості з'їхав на мотоциклі в кювет і згодом помер від характерних для подібної ДТП травм.

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"Однак, було складено висновок про те, що в кювет він з'їхав унаслідок обстрілу із застосуванням БПЛА. Причому в інших мотоциклістів, які їхали поруч, жодних пошкоджень взагалі немає. У результаті зараз Клименка хочуть представити до нагородження зіркою "герой росії", - йдеться в повідомленні.

/ t.me/vchkogpu

Під час доправлення в лікарню на тілі Клименка були відсутні будь-які термічні та осколкові ушкодження, характерні для вибуху. У генерала було діагностовано численні переломи (таз, стегно, ребра) і травму голови. Усі травми характерні для ДТП із мотоциклами.

Зазначається, що 6 листопада приблизно о 19.30 Павло Клименко повертався в окупований Донецьк у групі з трьох мотоциклістів.

Чому росіяни штурмують Красногорівку? Російські окупанти продовжують спроби вийти на адмінкордони Донецької області. Ворог, зокрема, зосередився довкола Курахівського напрямку й атакує Красногорівку, щоб забезпечити прикриття флангів ударного угрупування, пише DeepState.

"У районі східної околиці Красногорівки генерал разом із мотоциклом на великій швидкості з'їхав у кювет, де й зазнав тяжких травм", - уточнюється в матеріалі. Генерала РФ доправили в Республіканський центр травматології. О 22.00 там було констатовано смерть Клименка.

/ t.me/vchkogpu

"ВЧК-ОГПУ звернув увагу і на особистості рядових військовослужбовців, які супроводжували генерала. Як виявилося, обидва були неодноразово судимі за крадіжки, шахрайство, розбій та інші злочини", - резюмується в повідомленні.

/ t.me/vchkogpu

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ знищили комполка-артилериста - полковника ЗС РФ. Російський окупант брав участь у бойових діях не тільки в Україні, а й в Абхазії та на Північному Кавказі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили комбата РФ - орденоносного полковника з батальйону "Терек". Знищений окупант Володимир Попов ("Кедр") був нагороджений орденами і медалями країни-агресора.

Як повідомляв Главред, ЗСУ знищили підполковника окупантів - комбата морпіхів РФ. Підполковник Олександр Горін командував 382-м окремим батальйоном морської піхоти.

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