Путін не зупиниться, його треба знищити - Огризко

Путін не хоче закінчувати війну в Україні / Колаж Фото УНІАН, Главред

Російський диктатор Володимир Путін, який розв'язав криваву війну проти України, перебуває в стані агонії. Він не зупиниться, поки не досягне бажаного, тому його треба знищити. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

Саме ракетні удари по Україні, які російські окупанти завдали 10 жовтня, є ознакою того, що Путін не хоче закінчувати цю війну.

"Але в цій ситуації більше хвилює цивілізований світ, який досі продовжує говорити, що Путін може припинити цю війну. Нещодавно у Вашингтоні пан Кірбі, який займається координацією всіх структур безпеки, сказав, що, мовляв, Путін почав цю війну, і він же може її закінчити. Не знаю, чого більше в цих словах - дурості або цинізму. Бо навіть дитина вже розуміє, що Путін не може закінчити цю війну, він її не хоче закінчувати, і він її не буде закінчувати", - сказав Огризко.

Він додав, що люди на Заході повинні чітко зрозуміти, "або ми зупинимо Путіна, або він зупинить нас". Огризко вважає Росію країною-терористом і підтримує позицію президента України Володимира Зеленського, який не хоче вести переговори з терористами.

"З терористами переговори не ведуться, а якщо ведуться, то лише про їх капітуляцію або знищення їх у разі, якщо вони не погоджуються на висунуті вимоги", - додав дипломат.

Нагадаємо, Главред повідомляв про те, що в РФ вже почалися серйозні обговорення того, хто може замінити Путіна. Адже там вважають, що його диктаторський режим веде до знищення країни. У Росії можуть відбутися кардинальні зміни вже через 3-4 місяці.

Раніше повідомлялося, що в оточенні Володимира Путіна зростає роздратування по відношенню до диктатора через те, що він вимагає результатів на війні з Україною, хоча йому регулярно доповідають про проблеми на фронті, втрату частини анексованих територій і про те, що війна фактично програна.

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