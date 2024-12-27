"Звичайно підуть": військовий назвав умову штурму РФ Дніпропетровської області

На сьогодні мета ворога - повне захоплення Донецької та Запорізької областей, вважає Кирило Сазонов.

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РФ може штурмувати Дніпропетровщину / Колаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

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Мета ворога - повне захоплення Донецької та Запорізької областей

РФ піде на Дніпропетровську область, якщо буде "зелене світло"

Загрозу прориву російських окупантів на територію Дніпропетровської області прокоментував військовослужбовець ЗСУ, журналіст і політолог Кирило Сазонов.

Як наголосив він в ефірі телеканалу "Новини.LIVE", мета ворога - повне захоплення Донецької та Запорізької областей, проте Росії не потрібна Дніпропетровська область, тому наступу на регіон не буде.

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"Можна прорвати ці 7 кілометрів за будь-яку ціну, зайти прямо в Дніпропетровську область, але навіщо? Таке питання просте, на яке відповіді адекватної немає. Ворогу Дніпропетровська область не потрібна. Тобто якщо там не буде опору, якщо буде "зелене світло" і відкритий шлях, - звісно, вони підуть. Тому що така війна, така тактика росіян, що вони, як вода, тиснуть скрізь, де є щілина. Але такого не буде. Укріплення, наскільки мені відомо, там є", - каже військовий.

Водночас він упевнений у тому, що у ворога на сьогодні недостатньо ресурсів навіть для контролю над Покровськом, не кажучи про масштабний наступ на Дніпропетровщину.

"Навіщо прориватися в Дніпропетровську область, якщо тут є Покровськ, який треба брати? Брати в лоб вони його не можуть і не хочуть. Єдиний шанс щось зробити з Покровськом для них - це охопити його лещатами з півдня і з півночі <...> Це довго, це важко, це великі втрати", - пояснив боєць.

Крім того, він також зазначив, що окупанти РФ навряд чи будуть кидати сили, "щоб просто просунутися до Дніпропетровської області".

"Людей не вистачить. Людей уже не вистачає: так, як раніше, наступати на п'яти напрямках вони не можуть", - додав Сазонов.

Нагадаємо, у ЗСУ назвали нові цілі РФ після Покровська. У Донецькій області росіяни ще мають тактичну перевагу, нагадав Іван Тимочко.

Як повідомлялося раніше, росіяни захопили ще один населений пункт під Покровськом. Зазначається, що окупанти захопили селище Птиче. Також ворог просунувся далі.

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Хто такий Кирило Сазонов? Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

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