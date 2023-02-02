"Путін піде на Київ і далі": захоплення частини України Кремль втюхає росіянам як перемогу – політолог

Навіть якщо окупанти зупиняться на адмінмежі Донецької та Луганської областей, диктатор РФ подасть це росіянам "у переможних кольорах".

Захоплення частини України Кремль втюхає росіянам як перемогу у війні, каже політолог/ Міноборони РФ, сайт Кремля, скрін

Російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні сам, якщо його не зупинити. Він не відмовився від своєї ідеї захопити усі українські території, тому в разі успіху окупантів на сході та півдні диктатор РФ відправить їх знову на Київ і далі.

Проте українські військові ефективно протистоять путінській армії. Тому у разі неможливості рухатися далі, Путін може спробувати повністю захопити Донецьку та Луганську області у їхніх адміністративних межах й оголосити, нібито завдання в Україні були виконані. Таку думку висловив російський політолог Дмитро Орєшкін в інтерв’ю Главреду.

"Якщо Путін руками Герасимова і Шойгу відсуне кордон до меж Донецької області, то він може сказати про виконання завдання. Мовляв, ми "захистили російських людей Донецька і Луганська", зменшивши їхню чисельність наполовину, якщо не до однієї третини. Але за допомогою телевізора він зможе втюхати це своєму населенню", – зазначає політолог.

Проте потім у російського диктатора почнуться труднощі. Він зіткнеться з тим, що економіка буде вбита, газові та нафтові ринки втрачені, і виявиться, що кваліфіковані кадри розбіглися.

Хто такий Дмитро Орєшкін Дмитро Орєшкін – радянський і російський учений – політичний географ, політолог, кандидат географічних наук, провідний науковий співробітник Інституту географії РАН, пише Вікіпедія.

Диктатор РФ також спробує втримати ті окуповані території, які дозволили йому створити сухопутний коридор з Росії до Криму.

"Путін розфарбує досягнення адмінкордонів Донецької та Луганської областей "переможними" кольорами. При цьому він постарається втримати половини Запорізької та Херсонської областей, розповідаючи про те, що РФ ще й проклала сухопутний коридор до Криму. І це буде сприйнято в Росії як досягнута мета", – зазначає політолог.

Раніше військовослужбовець ЗСУ, журналіст і політолог Кирило Сазонов висловив думку, що Путін не відмовився від своєї ідеї захопити всю Україну. Тому не варто помилково думати, що він може сам зупинити свою армію на якійсь межі і задовольнитися цим. Якщо російським окупантам вдасться захопити ще частину українських територій, то вони будуть намагатися рухатися ще далі, зокрема й на Київ.

Нагадаємо, політичний аналітик Олександр Кочетков назвав дві умови, за яких РФ зможе підібратися до Києва. За його словами, для того, щоб окупанти змогли дійти до тих позицій, що були зайняті у 2022 році, їм знадобитися ефект несподіванки та величезна кількість особового складу.

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