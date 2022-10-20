Війна закінчиться наступного року, але тільки після смерті Путіна - Пономарьов

Війна в Україні закінчиться тільки після смерті Путіна / Колаж фото скріншот

Війна в Україні може не закінчитися, навіть якщо ЗСУ звільнять всі території. Все залежить від того, чи буде добитий ворог в Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиціонер і колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Він переконаний, що тільки фізичне знищення Путіна означатиме, що Україна перемогла в цій війні.

"Ця війна закінчиться не в Україні. Навіть якщо українська армія звільнить всю історичну територію України, якщо не добити ворога в Москві, він повернеться. Тому звільнення українських територій ще не означає перемогу у війні. Тільки фізичне знищення Путіна означатиме перемогу у війні", - сказав Ілля Пономарьов.

Політик очікує, що війна має закінчитися вже наступного року.

Майбутнє післявоєнної Росії

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.

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