"Путін вже програв, але ми ще не виграли": Ющенко висловився про те, коли закінчиться війна

Віктор Ющенко розповів про перемогу України / Фото УНІАН ​

Експрезидент України Віктор Ющенко заявив, що Україна пройшла найкритичнішу фазу війни. При цьому Росія вже програла, але Україна ще не виграла. Допомоги країн Заходу мало, і надали вони її запізно. Про це колишній глава держави сказав в інтерв'ю виданню Українська правда.

"Ми пройшли, з одного боку, найкритичнішу фазу війни, коли фронт був 2200 км. Це фронт, який Європа не бачила. А ми так зустрічали лютий, березень, вели військові дії виключно на власних силах, на власному ентузіазмі, на власному героїзмі наших хлопчиків і дівчаток. Це був жах, це була, я б сказав, найнижча точка тієї трагедії, яка висіла над Україною, над Києвом", - зазначив Ющенко.

Через півтора місяці Україна показала, що "бездумний путінський план", провалився.

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"Хтось правильно сказав, що російська армія не сильна, але довга. Ось з цією довжиною нам і доводиться зараз боротися, тому що ті 190 тисяч, які Путін кинув в лютому, вже 85% перемелено: і лежать вони в українській землі або десь в госпіталях російських", - зазначив екс-президент.

Ющенко додав, що наступна фаза війни – позиційна.

"Активність на значимій частині фронту підтримується лише вогневими можливостями. На жаль, подекуди росіяни риють окопи, готуються до зими. Я сподіваюся, що кожен день позиція європейська, позиція західна буде переглядатися в точку більшої мобілізації, більш швидкої й відчутної допомоги Україні", - сказав Ющенко і додав, що події в Криму вселяють надію.

"Це все говорить про те, що ми знаходимося в ситуації, коли Путін вже програв безумовно. Але ми ще не виграли", - резюмував колишній глава держави.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Петро Черник вважає, що надання Україні американської авіації може призвести до перелому ситуації на війні з Росією. Йдеться про бойові літаки F-15 або F-16. Якщо їх буде до 30 одиниць, це може вплинути на події. Інтенсивність бойових дій може знизитися вже поточної осені. Далі ймовірна пауза. Але є загроза гарячої фази війни вже влітку 2023 року.

Військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов вважає, що війна не закінчиться зі звільненням Криму і Донбасу – Україні доведеться йти на Москву, щоб зламати хребет російському ведмедю.

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