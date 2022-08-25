"Путін вже програв, але ми ще не виграли": Ющенко висловився про те, коли закінчиться війна

Українці "вже дали жару" російському диктатору Путіну й продемонстрували світу, що можуть боротися, заявив третій президент України Віктор Ющенко.
Експрезидент України Віктор Ющенко заявив, що Україна пройшла найкритичнішу фазу війни. При цьому Росія вже програла, але Україна ще не виграла. Допомоги країн Заходу мало, і надали вони її запізно. Про це колишній глава держави сказав в інтерв'ю виданню Українська правда.
"Ми пройшли, з одного боку, найкритичнішу фазу війни, коли фронт був 2200 км. Це фронт, який Європа не бачила. А ми так зустрічали лютий, березень, вели військові дії виключно на власних силах, на власному ентузіазмі, на власному героїзмі наших хлопчиків і дівчаток. Це був жах, це була, я б сказав, найнижча точка тієї трагедії, яка висіла над Україною, над Києвом", - зазначив Ющенко.
Через півтора місяці Україна показала, що "бездумний путінський план", провалився.
"Хтось правильно сказав, що російська армія не сильна, але довга. Ось з цією довжиною нам і доводиться зараз боротися, тому що ті 190 тисяч, які Путін кинув в лютому, вже 85% перемелено: і лежать вони в українській землі або десь в госпіталях російських", - зазначив екс-президент.
Ющенко додав, що наступна фаза війни – позиційна.
"Активність на значимій частині фронту підтримується лише вогневими можливостями. На жаль, подекуди росіяни риють окопи, готуються до зими. Я сподіваюся, що кожен день позиція європейська, позиція західна буде переглядатися в точку більшої мобілізації, більш швидкої й відчутної допомоги Україні", - сказав Ющенко і додав, що події в Криму вселяють надію.
"Це все говорить про те, що ми знаходимося в ситуації, коли Путін вже програв безумовно. Але ми ще не виграли", - резюмував колишній глава держави.
Як повідомляв Главред, військовий експерт Петро Черник вважає, що надання Україні американської авіації може призвести до перелому ситуації на війні з Росією. Йдеться про бойові літаки F-15 або F-16. Якщо їх буде до 30 одиниць, це може вплинути на події. Інтенсивність бойових дій може знизитися вже поточної осені. Далі ймовірна пауза. Але є загроза гарячої фази війни вже влітку 2023 року.
Військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов вважає, що війна не закінчиться зі звільненням Криму і Донбасу – Україні доведеться йти на Москву, щоб зламати хребет російському ведмедю.
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