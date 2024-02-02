Путін розмріявся створити "демілітаризовану зону" в Україні: у США відповіли на заяву

У Держдепі заявили, що країна-агресорка Росія повинна вивести свої війська з України, якщо вона хоче створити таку зону.

https://glavred.net/ukraine/putin-razmechtalsya-sozdat-demilitarizovannuyu-zonu-v-ukraine-v-ssha-otvetili-na-zayavlenie-10538309.html Посилання скопійоване

У США відповіли на заяву Путіна про те, що він хоче створити "демілітаризовану зону" в Україні/ колаж: Главред, фото: скрін

У США відреагували на заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що він хоче створити "демілітаризовану зону" в Україні.

Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Меттью Міллер під час брифінгу заявив, що країна-агресорка Росія повинна вивести свої війська з території України, якщо вона справді зацікавлена у створенні "демілітаризованої зони".

Він наголосив, що йому важко зрозуміти, як можна створити таку зону між РФ та Україною, коли російські війська перебувають на території України.

відео дня

"Досить складно організувати демілітаризовану зону, коли російські війська продовжують діяти на українському боці кордону, і президент Путін неодноразово давав зрозуміти, що він не змінив своєї мети – завоювати та підкорити Україну", – наголосив Міллер.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін почав реалізовувати довгострокові плани на окупованих територіях України. Країна-агресор Росія не передбачає жодних територіальних поступок, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Також раніше у WP розповіли, до чого призведе звільнення Залужного. Валерій Залужний не злився на своє звільнення. Однак шанс, що президент України може змінити курс, все ще залишається, пише видання.

Нагадаємо, в ISW оцінили стратегію Залужного. Стратегія Залужного спрямована на те, щоб компенсувати нинішні виклики та здобути переваги над армією РФ шляхом технологічних інновацій та адаптації, зазначають аналітики.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.