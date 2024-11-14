Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Путін радісно потирає руки": Жданов описав новий план диктатора щодо України

Альона Вороніна
14 листопада 2024, 11:22оновлено 14 листопада, 12:03
260
Після перемоги Трампа на виборах у США Путін спробує на кілька років заморозити війну в Україні. Жданов розповів, навіщо це диктатору.
'Путін радісно потирає руки': Жданов описав новий план диктатора щодо України
Жданов описав новий план диктатора Путіна щодо України/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Основні тези Жданова:

  • Путін очікує, що після перемоги Трампа США припинять надавати допомогу Україні
  • Глава Кремля хоче заморозити війну в Україні на кілька років
  • Під час заморожування війни Путін хоче посилити свої війська

Російський диктатор Володимир Путін після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США розраховує на те, що Сполучені Штати припинять надавати Україні допомогу.

Також у нинішніх планах Путіна може бути дискредитація нашої держави і намагання виставити її як недоговороздатну. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

відео дня

"Для нас це проблема. Путін зараз радісно потирає руки і чекає, коли припиняться поставки озброєнь і грошей. Путін буде максимально дискредитувати нашу країну, представляючи її як недоговороздатну. Також він може зараз почати кампанію, тиснучи на те, що влада в Україні не легітимна", – зазначив Жданов.

Також, за його словами, глава Кремля буде намагатися на кілька років заморозити війну в Україні, щоб за цей час посилити свої війська й зібрати більше озброєння.

"І, звісно ж, Путін намагатиметься тимчасово – на кілька років – припинити вогонь для того, щоб підтягнути свої війська, техніку та озброєння. Тим більше, Трамп обіцяє зняти з нього санкції – це означає, що російська економіка отримає комплектуючі, яких бракує для виробництва зброї", – сказав Жданов.

Як перемога Трампа може вплинути на Україну – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що у Зеленського розкрили подробиці переговорів із Трампом. Певні робочі моменти обговорювалися на різних рівнях, наголосив Михайло Подоляк.

Також раніше повідомлялося, що Трамп призначить спецпредставника з питань України. Спеціальний представник Дональда Трампа буде людиною з великим авторитетом, повідомляє Fox News.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов спрогнозував, чим обернеться для України президенство Трампа. Україні варто готуватись до "чорних днів" після перемоги Трампа на виборах, адже сподіватись на протидію йому всередині США сенсу немає, вказує експерт.

Читайте також:

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні новини США Дональд Трамп вторгнення Росії Олег Жданов Путін новини
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Прорив окупантів у Куп'янськ: ЗСУ "гаряче" зустріли ворога - яка ситуація зараз

Прорив окупантів у Куп'янськ: ЗСУ "гаряче" зустріли ворога - яка ситуація зараз

11:52Україна
Варіант завершення війни: Трамп хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів

Варіант завершення війни: Трамп хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів

11:45Світ
"Путін радісно потирає руки": Жданов описав новий план диктатора щодо України

"Путін радісно потирає руки": Жданов описав новий план диктатора щодо України

11:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
Не варті й 10 тисяч: путініст Сосєдов красиво опустив усю російську естраду

Не варті й 10 тисяч: путініст Сосєдов красиво опустив усю російську естраду

Чим відрізняються 2 зображення хлопчика: тільки найрозумніший знайде усі відмінності

Чим відрізняються 2 зображення хлопчика: тільки найрозумніший знайде усі відмінності

Карта Deep State онлайн за 14 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

"За потребою": худезна Варум зробила чесне зізнання про шлюб з Агутіним

"За потребою": худезна Варум зробила чесне зізнання про шлюб з Агутіним

"Це зрада": молодий бойфренд Нікітюк влаштував ведучій сцену ревнощів

"Це зрада": молодий бойфренд Нікітюк влаштував ведучій сцену ревнощів

Останні новини

11:58

"Нарешті змогла": Горова зізналася, як розірвала діловий зв'язок із Потапом

11:52

Прорив окупантів у Куп'янськ: ЗСУ "гаряче" зустріли ворога - яка ситуація зараз

11:49

Гороскоп Таро на грудень 2024: Овнам - гроші, Тельцям - заздрісники, Близнюкам - подарунокВідео

11:45

Варіант завершення війни: Трамп хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів

11:22

"Путін радісно потирає руки": Жданов описав новий план диктатора щодо України

Якщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - КорольчукЯкщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - Корольчук
11:02

Мобілізація триває: кому з жінок загрожуватимуть штрафи, якщо не оновлять дані

10:55

Китайський гороскоп на завтра 15 листопада: Щурам - образи, Кроликам - неприємності

10:50

"Рецепт масових втрат": в Forbes назвали головну проблему росіян на Курщині

10:41

Дозвіл бити вглиб РФ: у МЗС заявили про "стриманий оптимізм"

Реклама
10:12

Передача МіГів Україні: Дуда провів переговори - поставив питання "ребром" у НАТО

10:07

Гороскоп на 2025 рік для всіх знаків зодіаку: Ракам - проблеми, Левам - зміни

10:06

У Харкові засніжило: синоптики сказали, які області накриє мокрий снігВідео

10:00

Бізнесмен пояснив, чому Антимонопольний комітет має бути арбітром закупівель для ЗСУ

09:27

Нацрозвідку США може очолити Тулсі Габбард: її звинувачували у зв'язках із Путіним

09:26

Гороскоп на завтра 15 листопада: Тельцям - цікавий день, Близнюкам - складнощі

09:22

Наступний удар РФ по Запоріжжю і аж до Херсону: Жданов озвучив хмурий прогноз

09:12

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 листопада (оновлюється)

09:06

Путіністка Наташа Корольова опинилася в суді - причина

09:00

Альтернатива чоловікам? Чому до загальної мобілізації жінок ще далеко

08:35

Онкогінекологиня з 18-річним досвідом: що відомо про співзасновницю медичного дому Santér, яка відкрилася у Києві актуально

Реклама
08:16

Європа розвалюється, Путіну це вдалосяПогляд

08:12

Корейці не врятували ситуацію: бійці ЗСУ рознесли в попіл штурми РФ на Курщині

08:10

Погрожують дітям: Марина Боржемська поскаржилася на цькування після смерті Узєлкова

08:10

Куди потрібно перемістити ручку: лише люди з високим IQ дадуть відповідь у загадціВідео

08:10

Карта Deep State онлайн за 14 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:00

Окупанти увійшли в Куп'янськ: у DeepState розкрили деталі

07:01

Мирні переговори з РФ: Україна змінила пріоритети - NYT

06:00

Тандем Ілона Маска і Трампа: чи є загроза для УкраїниПогляд

05:30

Перемир'я в Україні: які війська можуть стати на лінії розмежування - думка

05:00

"Швидко ростуть": Максим Галкін захопив фотографією своїх дітей

04:42

Пріоритетом на переговорах будуть не території: NYT- про припинення війни

04:35

Не всі сумують за господарями: чим займаються коти, коли залишаються на самоті

04:00

Ванга би позаздрила: які знаки зодіаку можуть бачити майбутнє у снах

03:32

"Варто готуватись до гіршого": чим обернеться для України президенство Трампа

03:00

Що не варто вмикати в автомобілі під час туману: важливе правило для водіїв

02:43

Які кольори не варто вдягати на Новий рік 2025: можуть розлютити Зелену Змію

02:22

Головоломку розв'яжуть лише найзоркіші: потрібно знайти жовте авто за 7 секунд

02:05

"Кільце" звужується: РФ захопила ще один населений пункт біля Курахового - DeepState

01:30

Виростила конкурентку: Клаудія Шиффер показала яскраву доньку-свою копію

01:21

"З них вийдуть лише будівельні бригади": у ТЦК здивували завою про розформування

Реклама
00:23

"У РФ немає планів брати Запоріжжя": лейтенант - про підступний задум ворога

13 листопада, середа
23:42

"Земля в обмін на безпеку": у Європі почали обговорювати припинення війни в Україні - WP

23:31

Держбюджет-2025: на прифронтові регіони виділять мільярди гривень - Кулеба

23:06

"Вона зайшла до нього в палату - і він помер": мама Узєлкова звинуватила колишню невістку

22:36

"Що ти з собою зробила": що сталося з екс-солісткою гурту "Тату"

22:35

Байден і Трамп обговорили Україну: деталі знакової зустрічі в Білому домі

22:15

"РФ треба дотиснути до миру": Зеленський розкрив деталі доповіді Сирського

22:04

"Не ображайте батьків": куди зникла мама путіністки Наташі Корольової

21:53

"Чіткі часові рамки": США найближчими тижнями передадуть військову допомогу - Сибіга

21:17

"Бігають мурашки": шикарна Тіна Кароль заінтригувала ніжними фото в одному піджаку

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомТести по картинціУсе про шоу-бізнесОптичні ілюзії
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти