'Путін радісно потирає руки': Жданов описав новий план диктатора щодо України

Після перемоги Трампа на виборах у США Путін спробує на кілька років заморозити війну в Україні. Жданов розповів, навіщо це диктатору.

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Жданов описав новий план диктатора Путіна щодо України/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Основні тези Жданова:

Путін очікує, що після перемоги Трампа США припинять надавати допомогу Україні

Глава Кремля хоче заморозити війну в Україні на кілька років

Під час заморожування війни Путін хоче посилити свої війська

Російський диктатор Володимир Путін після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США розраховує на те, що Сполучені Штати припинять надавати Україні допомогу.

Також у нинішніх планах Путіна може бути дискредитація нашої держави і намагання виставити її як недоговороздатну. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

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"Для нас це проблема. Путін зараз радісно потирає руки і чекає, коли припиняться поставки озброєнь і грошей. Путін буде максимально дискредитувати нашу країну, представляючи її як недоговороздатну. Також він може зараз почати кампанію, тиснучи на те, що влада в Україні не легітимна", – зазначив Жданов.

Також, за його словами, глава Кремля буде намагатися на кілька років заморозити війну в Україні, щоб за цей час посилити свої війська й зібрати більше озброєння.

"І, звісно ж, Путін намагатиметься тимчасово – на кілька років – припинити вогонь для того, щоб підтягнути свої війська, техніку та озброєння. Тим більше, Трамп обіцяє зняти з нього санкції – це означає, що російська економіка отримає комплектуючі, яких бракує для виробництва зброї", – сказав Жданов.

Як перемога Трампа може вплинути на Україну – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що у Зеленського розкрили подробиці переговорів із Трампом. Певні робочі моменти обговорювалися на різних рівнях, наголосив Михайло Подоляк.

Також раніше повідомлялося, що Трамп призначить спецпредставника з питань України. Спеціальний представник Дональда Трампа буде людиною з великим авторитетом, повідомляє Fox News.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов спрогнозував, чим обернеться для України президенство Трампа. Україні варто готуватись до "чорних днів" після перемоги Трампа на виборах, адже сподіватись на протидію йому всередині США сенсу немає, вказує експерт.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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