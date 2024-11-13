РФ будуть 'обнуляти': у Зеленського розкрили подробиці переговорів із Трампом

Певні робочі моменти обговорювалися на різних рівнях, наголосив Михайло Подоляк.

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Стали відомі деталі переговорів Володимира Зеленського з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

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Зеленський ознайомив Трампа з Планом перемоги

РФ примушуватимуть до миру

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів подробиці переговорів Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Дзвінок Зеленського до Трампа після появи попередніх результатів виборів президента США був присвячений привітанню з перемогою, фіксації позиції, готовності до співпраці та активному обміну думками, підкреслив він в ефірі на Радіо NV.

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"Була зустріч (у липні, ред.), на якій було презентовано, зокрема, план примусу Росії до адекватного світосприйняття, де були пункти, які чітко говорили про ті компетенції, які можуть бути цікавими Трампу з прагматичних точок зору і, які вкладаються в його розуміння зовнішньополітичної стратегії по відношенню до Східної Європи", - сказав представник ОП.

За його словами, вже є розуміння про те, що необхідно "остаточно обнулити репутацію РФ".

"Давайте дочекаємося формування саме концептуальної адміністрації, коли буде зрозуміло, хто займається зовнішньою політикою, хто - оборонними програмами, а хто - національною безпекою", - зазначив співрозмовник.

Він переконаний у тому, що Трамп завжди виступає з ініціативою, тому сумнівно, що новий лідер США віддасть диктатору Володимиру Путіну пальму першості.

"Тобто, Путін пропонує ультимативний перерозподіл впливу в глобальному політичному процесі. Путін каже: я хочу бути номером один. Це непорівнянно з характером Трампа. І приймати ті чи інші пропозиції, які будуть абсолютно пропутінські або проросійські, навряд чи президент США буде", - додав Подоляк.

Раніше повідомлялося про підготовку зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Уже обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів, розповів Андрій Сибіга.

Нагадаємо, раніше в ОП розповіли про можливі переговори Зеленського і Трампа. Україні потрібно переформатувати економіку і визначити пріоритети, каже Михайло Подоляк.

Як повідомляв Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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