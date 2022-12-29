"Путін програє" : у ФРН прогнозують нові успіхи ЗСУ на полі бою

ЗСУ завжди будуть отримувати нові системи і додаткову підтримку Заходу, впевнений Роберт Габек.

У Німеччині заявили про те, що РФ рухається до поразки / Фото УНІАН

Російські окупанти програють у війні, розв'язаній проти України кремлівським режимом.

З такою заявою виступив міністр економіки Німеччини Роберт Габек. Німецького чиновника цитує Spiegel.

"Ніхто не міг подумати, що 2022 рік закінчиться саме так. Путін програє цю війну на полі бою", - говорить глава Мінекономіки ФРН.

При цьому він вважає, що причинами поразок РФ є зброя від Європи, країн НАТО і США, яку отримують ЗСУ, а також вміле її використання українськими захисниками.

"Я за те, щоб Німеччина разом з союзниками підтримувала Україну таким чином, щоб вона могла виграти цю війну", – говорить німецький політик.

Разом з тим він упевнений в тому, що ЗСУ завжди будуть отримувати нові системи і додаткову підтримку, але вона завжди повинна обговорюватися разом з членами Альянсу.

"Ми пройшли довгий шлях, і наступні кроки, безумовно, дозволять Україні досягти подальших успіхів", - додав Габек.

Військова допомога Заходу Україні

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкціонував за дорученням президента України нової партії озброєнь на суму $ 400 млн.

Пентагон інформував, що будуть поставлені ракети для зенітного комплексу Hawk, чотири зенітно-ракетних комплекси Avenger, оснащених ракетами Stinger, додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, 21 тис.155-мм артилерійських снарядів, 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів, спорядження для холодної погоди та інше військове обладнання.

У прес-релізі американського Міноборони зазначалося, що новий пакет допомоги США Україні став 25-м з серпня 2021 року. Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Києву військову допомогу на суму понад $19,3 млрд.

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